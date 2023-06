Si une signature est encore loin d’être actée, pour autant une possible arrivée de Galtier à l’OM après son aventure parisienne fait déjà couler beaucoup d’encre. Daniel Riolo est totalement contre une venue de « Galette » à Marseille.

Annoncé par plusieurs médias comme La Marseillaise et La Provence comme une cible potentielle pour le poste d’entraîneur de l’Olympique de Marseille, Christophe Galtier est loin de faire l’unanimité. Daniel Riolo, chroniqueur phare d’RMC a déclaré hier dans l’émission l’After Foot :« Moi, si je suis président de l’OM, c’est un aveu d’impuissance d’aller chercher le mec qui s’est planté au PSG. Je n’aime pas l’idée. »

🎙 @DanielRiolo : « Je suis président de l’OM, c’est un aveu d’impuissance si je prends l’entraineur qui a échoué au PSG. » 🤔 Christophe Galtier à l’Olympique de Marseille, la fausse bonne idée ? pic.twitter.com/HKFDPXLxW8 — After Foot RMC (@AfterRMC) June 8, 2023

Un mauvais message envoyé aux supporters

Toujours selon Daniel Riolo, l’arrivée de l’ancien coach parisien devrait être mal prise par beaucoup de supporters olympiens : « Parce que Galtier n’avait pas les épaules pour le PSG, il les a pour l’OM ? Si je suis supporter marseillais, je le prends mal, c’est admettre que je suis un club de seconde zone, en allant chercher celui qui s’est fait piétiner au PSG ».

Pablo Longoria l’a rappelé en conférence de presse, il veut de la continuité pour l’OM et proposer un jeu offensif attrayant pour les supporters : « C’est important de bien établir les profils du coach pour pouvoir ouvrir un cycle avec le plus de réussite possible dans ce club. [… ] Il y a différents styles de jeu qui ne collent pas avec Marseille. Il faut un style clair, on doit faire du vélodrome une force et pas une faiblesse. Et pour faire du Vélodrome une force et pas une faiblesse, on doit jouer d’une façon qui plaît à notre public. C’est un public passionné ! Tu as besoin d’avoir un jeu offensif avec une transition offensive qui met de la vitesse. On peut dire comme concept général plutôt Rock and Roll, un peu de piment dans la façon de jouer en niveau offensif et de se déplacer dans la moitié de terrain adverse ».