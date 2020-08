Mercato OM : Pour Zeqiri, dans tous les cas, ça devrait prendre du temps…

Andi Zeqiri a été annoncé tout proche de l’Olympique de Marseille dimanche dernier. Quelques jours plus tard, la piste semble s’être sérieusement refroidie…

Voici le tweet du journaliste kosovar, Arlind Sadiku, qui a révélé l’intérêt de l’OM pour le jeune attaquant.

Exclusive

Andi Zeqiri reached personal agreement with Marseille

Lausanne are in final talks Marseille for the transfer amount. In the race for the services of the kosovan striker is also a Bundesliga team. #zeqiri #kosovo #transfer #swiss #marseille #ligue1 pic.twitter.com/AkuRUIKkKc

— Arlind Sadiku (@arlindsadiku89) August 23, 2020