Mercato OM : Poussé dehors l’été dernier, il est intransférable cet hiver !

Le mercato de l’OM a vu déjà plusieurs mouvements cet hiver. Pablo Longoria serait encore à la recherche d’un milieu offensif mais par contre ne veut pas entendre parler d’un départ de Cengiz Under lors de ce mois de janvier.

Pas forcément titulaire en début de saison, Under s’est battu et propose un volume de jeu épatant. Redevenu incontournable, il a convaincu son coach Igor Tudor. Le technicien croate l’a confirmé en conférence de presse : « je suis très content de lui, il est titulaire et à juste titre. Il veut jouer, il veut confirmer à chaque fois et cela se voit. C’est un joueur important pour nous, même quand il ne marque pas, je le sens concentré et il a un super comportement. Il doit simplement continuer à travailler. » L’Equipe précise que Under veut clairement rester et qu’il « n’est pas le seul à le penser : pour ses dirigeants, il n’est pas question de le voir partir cet hiver. »

Under avait d’ailleurs profité d’une question sur ces prêts pour afficher son bonheur d’être à l’OM et son envie de rester !

« J’ai souvent affiché la satisfaction d’être à Marseille, je me sens bien ici, je veux rester. je me sens comme dans ma famille, on s’entend bien, l’ambiance est bonne et les performances sont là. Je suis content d’être sous contrat ici ! » Cengiz Under – source : Conférence de presse (13/01/2023)

Under n’a pas peur de la concurrence, avec notamment l’arrivée de Ruslan Malinovskyi. Il l’avait expliqué lors de cette même conférence de presse : « Quand je jouais à la Roma, il y avait déjà beaucoup de concurrence en attaque, donc cela ne me fait pas peur, balaie-t-il. Ce qui m’intéresse, ce sont mes performances à moi, et je pense que je joue de mieux en mieux. »