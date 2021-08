Mercato OM : Poussé vers la sortie, direction l’Espagne pour Benedetto ?

Dans les tuyaux depuis de nombreux jours, l’attaquant argentin Dario Benedetto devrait bel et bien quitter l’Olympique de Marseille comme l’affirme le journaliste italien de Sky Sport Rudi Galetti…

Arrivé il y a deux saisons depuis Boca Juniors pour un montant de 14 millions d’euros, Dario Benedetto devrait quitter l’Olympique de Marseille lors de ce mercato d’été. Barré par la concurrence de Milik sur le font de l’attaque, le buteur argentin pourrait poursuivre sa carrière du côté du Betis Séville si’lon en croit les propos du journaliste italien de Sky Sport Rudi Galetti sur son compte Twitter.

🚨🤝 Dario #Benedetto–#RealBetis is just a matter of time. #OM is looking for the replacement: once found it, 🇦🇷 striker can be transferred. 🐓⚽️ #Calciomercato #Transfers #Ligue1 #Liga https://t.co/ljtwUVJ0CD

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) August 13, 2021