Mercato OM : Premiers mots de Balerdi (qui ne manque pas d’ambition !)

L’OM a officialisé mardi sa seconde recrue. Le jeune défenseur central ou milieu de terrain Leonardo Balerdi a été prêté par Dortmund. L’occasion pour le joueur de s’exprimer pour la première fois…

Leonardo Balerdi (21 ans) s’est engagé avec l’OM dans le cadre d’un prêt avec option d’achat non automatique estimée à 14M€. André Villas-Boas s’est félicité du recrutement du joueur pour la saison à venir. L’Argentin s’est confié aux médias de l’OM pour la première fois.

Je suis pressé – Leonardo Balerdi

Cible prioritaire de l’Olympique de Marseille en défense, l’Argentin Leonardo Balerdi (21 ans) est arrivé mardi dans la cité phocéenne pour passer sa visite médicale dans la journée. L’ancien joueur du Borussia Dortmund a rejoins ses coéquipiers mercredi en Allemagne, où l’OM est actuellement en stage.

« Je me sens très bien, on m’a très bien reçu, je suis très content d’être là. J’espère que ça durera longtemps encore. Je ne veux rien laisser passer vers notre surface. Je cherche aussi toujours à ressortir proprement le ballon. J’aime aussi marquer, comme tout bon Argentin. Sur le plan personnel, je veux jouer beaucoup, atteindre la sélection grâce à l’équipe. J’aimerais aussi décrocher des titres sur le plan collectif. Je suis pressé de disputer mes premières minutes avec ce club, en espérant qu’il y en ait vite beaucoup plus ». Leonardo Balerdi – Source : Foot Mercato (23/07/2020)