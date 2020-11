Mercato OM : Prendre la succession de Mandanda? Ce gardien de Ligue 1 répond !

Cité à l’Olympique de Marseille pour remplacer un Steve Mandanda plus proche de la retraite que du début de carrière, Gautier Larsonneur laisse planer le doute…

L’actuel gardien du Stade Brestois, Gautier Larsonneur a impressionné la saison dernière avec le club promu en Ligue 1.

rien n’est figé — LARSONNEUR

Maintenu en partie grâce à son gardien de but, le club est actuellement 14e du championnat français. Le portier âgé de 23 ans a été cité à plusieurs reprises à l’Olympique de Marseille pour remplacer Mandanda qui a maintenant 35 ans. Il répond à Onze Mondial.

« On a parlé de toi à Marseille et Saint-Étienne. Tu comprends qu’il y ait de la déception, qu’on dise que tu t’es montré un peu frileux ? Moi frileux ? Ils ne me connaissent pas (sourire). Ça montre que les supporters de ces clubs respectent leurs valeurs, c’est important. Mais rien n’est figé. On voit que ce que fait Jessy Moulin (à Saint-Étienne) c’est très costaud. Vu le contexte, ce qu’il a fait en Coupe de France, c’est grand. »

Gautier Larsonneur – Source : Onze Mondial