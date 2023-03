Mercato OM : Prêts, qui va partir, qui va rester ?

Sept joueurs sont en fin de contrat avec l’OM où prêtés. Ce sont Sanchez, Kaboré, Bailly, Tavares, Kolasinac, Blanco et Malinovskyi qui sont concernés. RMC Sport et BFM affirment que la totalité de ces joueurs ne resteront pas à l’OM en 2023/2024.

Malinovskyi restera

L’OM a recruté Ruslan Malinovskyi en prêt, de l’Atalanta Bergame, avec option d’achat de 10 millions d’euros plus 3 de bonus. Une option qui devient obligatoire en cas de maintien de l’OM en Ligue 1. L’OM a actuellement 33 points d’avance sur Auxerre, premier relégable. Malinovskyi sera donc bien olympien la saison prochaine.

Une prolongation pour Kolasinac ?

Arrivé durant le mercato d’hiver 2022, libre de tout contrat après son passage à Arsenal, Sead Kolasinac s’est imposé comme un titulaire à l’OM. L’OM aurait proposé une prolongation de deux ans à Kolasinac, à voir si le joueur accepte l’offre.

🗞L’OM vient de proposer une prolongation de contrat de deux saisons à Sead Kolasinac. (@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/RN5A5AjXPK — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) March 12, 2023

Blanco va repartir à Vigo

Ruben Blanco est arrivé à l’été 2022, en prêt en provenance du Celta Vigo. Le joueur est la doublure de Pau Lopez et n’a joué, à date, que 5 matchs toutes compétitions confondues. Blanco est sous contrat avec Vigo jusqu’en 2027 et l’OM ne devrait pas insister pour le garder.

Kaboré beaucoup trop cher

Issa Kaboré est arrivé au mercato d’été 2022, en prêt avec option d’achat de 20 millions d’euros, en provenance de Manchester City. Si sur ces derniers matchs Kaboré a de plus en plus de temps de jeu, en rentrant plus souvent dans la rotation, l’option d’achat est trop élevée pour l’OM. A moins d’un nouveau prêt la saison prochaine, Kaboré ne restera pas à l’OM.

La porte pour Bailly

Eric Bailly est arrivé à l’OM, en prêt avec option d’achat de 10 millions d’euros, en provenance de Manchester United, pour se relancer. Mais son aventure marseillaise un échec. L’option d’achat de Bailly deviendrait obligatoire si le joueur joue 50% des matchs de la saison. Ce qui n’est pas le cas. Mais selon l’Equipe l’option pourrait être obligatoire si l’OM se qualifie en Ligue des Champions. Si tel est le cas l’OM voudra absolument s’en débarrasser à cause de ses nombreuses blessures de son énorme salaire.

L’incertitude pour Tavares

Prêté sans option d’achat, par Arsenal, à l’été 2022, l’avenir de Nuno Tavares à l’OM est flou. Le joueur apporte un plus à l’OM grâce à ses qualités offensives. Mais son attitude nonchalante défensivement agacent le club. Il reste deux ans de contrat à Tavares avec Arsenal. Il est possible qu’Arsenal souhaite le vendre. L’OM reste donc à l’affut sur ce dossier.

Sanchez tranchera en fin de saison

💬Enzo Olivera (RedGol) : « L’OM a entamé des négociations avec les agents d’A.Sanchez au sujet d’une prolongation. La semaine dernière, ils ont commencé à discuter directement avec son entourage, avec son agent, pour pouvoir le renouveler pour au moins une année supplémentaire » pic.twitter.com/BlPWSp9YG7 — Arnaud Allez L’OM 💙🤍 (@arnaud60000g) March 6, 2023

Arrivé libre de tout contrat, à l’été 2022, après son passage à l’Inter Milan, Alexis Sanchez est l’un des piliers de l’OM. Cependant le joueur n’a signé que pour une saison plus une autre en option. Sanchez a clairement expliqué qu’il veut rester à l’OM, mais qu’il veut gagner avec ce club. La qualification en Ligue des Champions sera décisive dans le choix de Sanchez.