Mercato OM : Profil, niveau… L’avis d’un spécialiste sur Renan Lodi !

Renan Lodi va s’engager pour 5 ans avec l’Olympique de Marseille après une saison en prêt à Nottingham Forrest. Notre confrère spécialiste du football brésilien Dominique Baillif nous donne son avis sur le latéral gauche de 25 ans qui pourrait arriver de l’Atletico de Madrid.

En quête active d’un défenseur gauche, poste délaissé après les départs de Kolasinac et Tavares, l’OM a réussi à réccupérer la priorité de Marcelino : Renan Lodi. Plus dans les plans de son entraineur Diego Simeone à l’Atletico, il sort d’une saison plutôt réussie à Nottingham en prêt. Selon notre confrère Dominique Baillif, le profil reste très intéressant à relancer.

Un grand espoir brésilien… une très bonne pioche !

« Je pense que pour Marseille se serait une très bonne chose. Il avait rejoint l’Atletico en 2019 pour une vingtaine de millions, c’était un très grand espoir au Brésil. Lors de sa première saison en Espagne il avait été très performant, défensivement il est assez sur, ce n’est pas un joueur qui va prendre des risques inutiles, il ne va pas essayer des dribbles dans sa surface ou faire des relances hasardeuses. Offensivement c’est un joueur capable de se projeter vers l’avant, qui aime participer aux actions offensives, puis il a le coffre pour multiplier les allers retours sur son côté. »

« Pour l’OM, ça aura son cout, entre 15 et 20M je pense. Il a besoin d’un coach qui lui redonne confiance. Il peu jouer clairement dans ce 4-4-2 comme latéral gauche. Il a une très bonne qualité de centre et de coup franc aussi et il est rarement blessé jusqu’ici. Il peut avoir cet apport avec peu de baisses de régimes. Il a aussi une place en sélection à reconquérir. Pour moi sur le profil c’est idéal et ça serait une très bonne pioche. »

🇧🇷 Renan Lodi va signer 5 ans à l’OM contre un chèque de 13 millions d’euros. Il était le premier choix de Marcelino au poste de latéral gauche.https://t.co/X2HOw248E5 pic.twitter.com/t8KgKXqYfv — RMC Sport (@RMCsport) July 13, 2023

Lodi, un joueur à relancer

Lodi n’a toutefois plus la même importance à l’Atlético, où on ne compte plus sur lui, et avec la Seleção. Pourtant il était un titulaire en puissance dans les deux équipes. Au sortir d’une saison plus réussie en Angleterre, Dominique Baillif le verrait bien se relancer complètement à Marseille.

« Pour moi, ce joueur a connu une bascule lors de la finale de la Copa America perdue 1-0 contre l’Argentine, où il est fautif sur le but de Di Maria. Ce match là a marqué un tournant dans sa carrière internationale et avec l’Atletico. Avant cela il était considéré comme le futur, la succession des Roberto Carlos et Marcelo. Tite lui avait confié ce rôle de titulaire. Très clairement cette erreur lui a couté sa place, dernièrement d’ailleurs il n’était pas à la Coupe du monde. En club aussi, Simeone ne lui faisait plus forcément confiance, c’est pour cela qu’il a été prêté. Lui s’est imposé rapidement à Nottingham, il a été un joueur important dans le maintien selon la presse anglaise et la presse brésilienne. Il a multiplié les matchs (28 en PL). L’option d’achat n’est pas levée et l’Atletico ne compte plus sur lui. »