Mercato OM : Prolongations, quatre cas bien différents…

Le journal L’Équipe évoque dans son édition du jour les joueurs olympiens en fin de contrat au mois de juin prochain. Quatre marseillais sont concernés…

Quels joueurs vont partir libres d’ici la fin de la saison 2020-21 ? C’est ce que risque le club, comme sous l’ère Labrune quand Gignac, Ayew ou encore Morel étaient partis au terme de leur contrat… Le journal L’Équipe fait le point sur les Olympiens en fin de contrat d’ici le 30 juin prochain. Thauvin, Amavi, Germain et Lopez sont concernés.

Florian Thauvin, surement le cas le plus inquiétant pour les dirigeants marseillais. À 27 ans, le champion du monde dispose du cote intéressante sur le mercato (Leicester, Naples, L’Atalanta ou encore la Lazio le courtisent). Le club pourrait réaliser une belle plusvalue en cas de vente mais encore faut-il que Florian Thauvin soit sous contrat quelques années avec l’OM. Revenu d’une longue blessure à la cheville droite qui l’a privé d’un exercice de Ligue 1 2019-20 complet, l’ancien bastiais souhaite se focaliser dans un premier temps sur ses performances sportives avant de se pencher sur sa situation contractuelle. Mais des discussions devraient bien avoir lieu d’ici les semaines à venir. Pour rappel, Thauvin est le deuxième joueur le mieux payé de l’effectif (près de 422 000 euros mensuels). Un salaire élevé qui pose beaucoup de problèmes à ses courtisans.

Amavi, deuxième dossier préoccupant

Jordan Amavi préoccupe beaucoup sur la Canebière. Auteur de belles prestations la saison derrière, le latéral gauche pourrait renflouer les caisses marseillaises également en cas de départ. La volonté des deux parties est à une prolongation. Les détails du futur contrat porteraient sur deux années supplémentaires. Malgré la concurrence de Yuto Nagatomo, l’ancien niçois se sent bien à l’OM. Au sein du vestiaire, Amavi perçoit près de 180 000 euros par mois, soit des émoluments pas insurmontables quand on voit la rémunération d’autres joueurs. Le dossier est en bonne voie.

Valère Germain et Maxime Lopez sont les deux autres olympiens concernés. Le club ne compte plus trop sur ces deux éléments. Le premier devrait arriver au bout de son contrat au 30 juin prochain et partir libre. Ses émoluments financiers, à plus de 300 000 euros mensuels, sont un frein pour le club et pour ses prétendants. Concernant Lopez, les dirigeants marseillais ne compteraient plus sur lui. N’étant pas une priorité d’AVB au milieu de terrain, l’avenir du joueur s’écrit en pointillé à l’OM… Un départ (vers la Liga ?) semble se profiler…