Mercato OM : Quand Longoria, DS de Valence, voulait se débarrasser de Gameiro…

Kevin Gameiro pourrait devenir un joueur de l’Olympique de Marseille, dans les prochains jours. Malgré une approche de Cadix, l’ancien attaquant du PSG ne souhaite que l’OM. François Miguel Boudet, journaliste spécialisé dans le football espagnol et de Valence en particulier, nous donne son avis concernant cette potentielle arrivée…

C’est presque bouclé pour Kevin Gameiro ! L’attaquant français passé par le PSG, entre autres, va rejoindre l‘Olympique de Marseille selon les informations de La Provence. Les discussions entre le joueur et le club auraient aboutis pour un contrat de deux saisons. Âgé de 34 ans, il arriverait libre après une saison compliquée au FC Valence.

Mais que vaut désormais l’international français ? Eléments de réponse avec François Miguel Boudet, journaliste pour @FuriaLiga, et grand spécialiste du club de Valence :

Longoria voulait vendre Gameiro un peu partout

« C’est une rumeur très surprenante, sachant que Longoria au moment de son passage à Valence a essayé de le vendre un peu partout en Europe et même en Chine, car très gros salaire. Apparement, c’est environ 2,5 et 3 millions net par an. C’est un joueur que j’aime beaucoup, mais ça doit faire 5 ans qu’on doit se poser des questions. Il arrive à l’Atletico au sommet de sa forme, pour faire la paire avec Griezmann. Cela n’a pas fonctionné alors que c’est deux joueurs complémentaires. Il arrive à Valence où il est décisif en coupe avec un but en demi, et un autre en finale. Cela dit, première saison en demi teinte mais interessante, puis les deux dernières le niveau de jeu a baissé. Il n’a aucun match de référence l’année dernière, souvent blessé et hors de forme, il a très peu marqué. Si c’est pour encadrer, autant garder Benedetto et Milik. Si Sampaoli souhaite produire un jeu avec beaucoup d’effort, à 34 ans Gameiro ça va être compliqué. Ça reste un mec intelligent tactiquement, mais suffit de regarder ces dernières saisons en Liga. En Espagne, il a cette image de mec souvent blessé et qui essaye toujours de revenir de blessure. » François Miguel Boudet @FuriaLiga— Source : FCM (24/06/21)

