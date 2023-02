Mercato OM : Quand un Niçois vole au secours de Vitinha !

Cet hiver, l’Olympique de Marseille s’est renforcé avec Vitinha en attaque qui a été lancé dans le grand bain face à l’OGC Nice. Pour le défenseur des Aiglons Dante, ce n’était pas un cadeau de la part de Tudor.

Vitinha a signé à l’Olympique de Marseille lors de ce mercato d’hiver. Le Portugais a été lancé directement par le coach Igor Tudor face à l’OGC Nice dans un Vélodrome plein. Forcément, il n’était pas encore prêt et n’a pas franchement brillé pendant sa première mi-temps.

Invité dans Génération After sur RMC, le défenseur central brésilien Dante s’est exprimé à ce sujet. Le Niçois affirme qu’il ne s’agit vraiment pas d’un cadeau de la part du coach de lancer l’ancien buteur de Braga dans un match aussi chaud entre les deux clubs du sud est.

« Non, ce n’est pas un cadeau du tout (d’avoir joué contre lui pour ses débuts). Pas du tout. Attention, Vitinha c’est un très très bon joueur. Après ce n’est pas évident, il est encore jeune, il arrive dans une telle ambiance au stade dans un derby, contre une équipe qui travaille très bien dernièrement et défensivement aussi. Donc non ce n’était pas un cadeau. C’est clair qu’il n’a pas peut-être pas réussi ses premières 45 minutes, mais je pense qu’il va réussir dans le championnat français. Il va aussi réussir à marquer beaucoup de buts. » Dante – Source : RMC (07/02/23)

🗣 « Vitinha ce n’est pas un cadeau du tout. Attention, c’est un très, très bon joueur. Je pense qu’il va réussir en Ligue 1 » 🔴⚫ Les mots classes de Dante après ses 45 minutes de combat contre Vitinha, le nouveau buteur de l’OM. pic.twitter.com/l2G89cHnNs — After Foot RMC (@AfterRMC) February 7, 2023

J’essayerai d’associer Sanchez et Vitinha contre Paris

Recruté pour 32 millions d’euros à Braga, Vitinha a l’étiquette du futur 9 titulaire à l’OM. Malgré un premier match raté contre Nice avec une défaite 1-3, Akhenaton souhaite le voir titulaire en coupe de France contre le PSG. Notamment en l’associant avec Sanchez.

»Les meilleurs matchs de Dimitri c’est lorsqu’il rentre en cours de partie. Je trouve à chaque fois qu’il a fait des entrées incroyable, avec des gestes techniques propres. J’ai beaucoup de respect pour les joueurs de l’OM qui ont apporté énormément de choses pour le club. Mais le respect ça ne veut pas dire que tu dois rester sur le terrain ad vitam aeternam. Mais je le trouve meilleur quand il rentre en cours de jeu que quand il était titulaire. Moi j’essayerai d’associer Sanchez et Vitinha pour ce match là. » Akhenaton – Source : Football Club de Marseille (7/02/2023)