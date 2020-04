Mercato OM : Quand un recruteur conseille au Milan de foncer sur la bonne affaire Sanson

Saison 2019/2020 terminée ou pas, l’OM doit activement travailler sur la suite. Le club doit faire face à de nombreuses difficultés financières et devra vendre plusieurs éléments pour faire rentrer de l’argent cet été. Morgan Sanon est en tête de gondole…

Alors que son nom est souvent évoqué du côté de l’Angleterre, Morgan Sanson est aussi apprécié en Italie. Pour preuve, le consultant mercato et directeur sportif Malù Mpasinkatu aimerait voir le Milan foncer sur la bonne affaire dès cet été. Il l’a expliqué au média Milan News et évoque aussi le nom du marseillais de Strasbourg Simakan…

Milan ferait une très belle affaire — Mpasinkatu

« J’aime vraiment Morgan Sanson, milieu de terrain de Marseille. Ce serait le bon moment pour l’attraper, il a des qualités techniques remarquables. Ce serait un bon profil pour ce que Milan cherche. Il est prêt pour moi. Il peut jouer partout au milieu. Avec lui, le Milan ferait une très belle affaire ». Malù Mpasinkatu – source : Milan News

L’agent de Morgan Sanson avait quand même rappelé que le joueur ne partirait pas pour n’importe ou…

ON NE PEUT PAS FORCER UN JOUEUR À QUITTER LE CLUB– AGENT DE SANSON

« Morgan est beaucoup approché, mais il ne partira pas si sportivement, ce n’est pas mieux que l’OM. Son objectif ce n’est pas de gagner plus d’argent, c’est de progresser sportivement. Pour Morgan, la priorité est accordée à Marseille. Mais il reste à l’écoute des propositions, tant qu’elles sont en adéquation avec ses ambitions sportives. C’est compliqué de dire qu’un départ de Sanson est inéluctable. Il a une forte valeur marchande, mais ce n’est pas sûr que les clubs qui l’approcheront correspondent à ses envies financières et sportives. Marseille est certes dans une obligation économique. Mais on ne peut jamais forcer un joueur à quitter un club. » Agent de Morgan Sanson – Source : 20 minutes