Mercato OM : Quatre clubs se sont manifestés pour Florian Thauvin ?

Même s’il n’y a encore rien de définitif, Florian Thauvin a bien été approché. Des émissaires de plusieurs clubs étrangers se seraient manifestés.

En fin de contrat dans 1 an, Florian Thauvin garde une côte élevée à l’étranger. Selon l’Equipe, des intermédiaires de 3 clubs Italiens (dont l’Atalanta Bergame) et d’un club Anglais se sont manifestés pour le recruter. Pour le moment, ça n’a pas dépassé le stade de la prise de renseignements. Mais le marché est ouvert depuis seulement 3 jours, et beaucoup de choses peuvent encore se passer d’ici début octobre. Surtout que le temps joue en faveur des courtisans, en raison de la situation contractuelle de Thauvin.

Thauvin concentré sur sa reprise

Toujours selon l’équipe, Florian Thauvin ne s’occupe actuellement pas de ça. Le joueur est pleinement concentré sur son retour en forme, après avoir connu une saison quasiment blanche en 2019-2020. Un retour à 100% qui pourrait prendre « une huitaine de matchs » selon Freddie Murray, le kiné qui était en charge de sa rééducation. Une prolongation reste aussi envisageable, mais en raison de la situation financière compliquée du club, l’OM ne pourra pas lui proposer un gros salaire. A 27 ans, Thauvin arrive à un tournant de sa carrière, reste à voir comment il le prendra !