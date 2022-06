Mercato OM : Que faut-il faire avec Kevin Strootman? Longoria a deux solutions…

De retour à la fin du mois de juin, Kevin Strootman est toujours sous contrat avec l’OM. Un an et un salaire démentiel, il reste sur deux saisons d’échecs en Serie A. Que faire avec le Néerlandais?

L’échec Kevin Strootman continue de poser problème à l’Olympique de Marseille. Transfert à 25 millions d’euros, salaire énorme et sportivement inutile, l’arrivée du Néerlandais en Ligue 1 ne fut pas vraiment une réussite. Il faut dire que ses prêts en Serie A n’ont pas non plus étaient couronnés de succès.

Le milieu de terrain, à qui il reste encore un an de contrat, devrait faire son retour à l’Olympique de Marseille dès la fin du mois de juin. Selon L’Equipe, Pablo Longoria est à la recherche d’une solution dans ce dossier compliqué.

Résilier ou encore le prêter en Serie A?

Deux possibilités pour le président marseillais existent actuellement. La première? Lui chercher une porte de sortie en prêt avec prise en charge d’une partie du salaire pour la saison qu’il lui reste. Des clubs de Serie A pourraient encore être intéressés par son expérience.

La seconde serait de résilier son contrat en négociant un solde de tout compte qui lui sera versé directement. Kevin Strootman sera donc libre et pourra s’engager avec un club gratuitement, comme ce qui se prépare avec Alvaro Gonzalez, en froid avec la direction depuis quelques mois.

Kevin Strootman? C’est un accident industriel majeur — Djellit

C’est déjà ce que proposait Nabil Djellit en novembre dernier. Le journaliste pour la Chaîne L’Equipe et Europe 1 conseillait Pablo Longoria de résilier le contrat du Néerlandais. L’arrivée de Strootman à l’OM est qualifié « d’accident industriel » par le chroniqueur.

« Non, mais il faut le résilier Strootman. Marseille paye déjà 50 % de son salaire à Cagliari. Ils ont réussi à l’exfiltrer. Ils l’ont payé très cher, mais il faut voir ça avec Jacques-Henri Eyraud. Je n’ai rien contre Strootman, on lui propose un contrat à l’OM alors qu’il s’était fait deux fois les genoux à Rome. À l’échelle de l’OM, je crois que c’est le deuxième transfert le plus important derrière Payet. Le deuxième transfert le plus important d’un des trois plus grands clubs français de l’histoire du football français. C’est un accident industriel majeur. Je ne souhaite pas la même chose à Gerson, mais bon, c’est pareil, c’est plus de 25 millions d’euros et pour l’instant il est neutre. » Nabil Djellit— Source: La Chaîne l’Equipe (11/11/21)