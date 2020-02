Mercato OM : « Que Villas-Boas fasse attention, il ne faut pas que ça se termine comme avec Bielsa ! »

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille de ce début de semaine avec Mourad Aerts, Benjamin Courmes, Jean Charles de Bono, et Thierry Audibert.

Nos intervenants reviennent sur les récentes déclarations d’André Villas Boas concernant son avenir à l’OM. Pour Mourad Aerts, il ne faut surtout pas revivre la fin brutale de l’aventure avec Marcelo Bielsa :

Nouveau numéro de débat foot marseille ce lundi 24 février 2020.



Mourad Aerts, Nicolas Filhol et Jean-Charles de Bono reçoivent aujourd’hui Thierry Audibert, grand supporter de l’OM, pour débattre sur l’actualité du club : La défaite de l’OM ce week-end en championnat, l’avenir de Villas Boas et la course à la ligue des champions.

Le Sommaire :

Le Décrassage : OM – Nantes (1-3), une rencontre pas si simple à négocier

– Le Gros Débat : Course à la C1 : S’inquiète t-on trop vite ?

Course à la C1 : S’inquiète t-on trop vite ? – Le petit Débat : L’avenir de Villas Boas

