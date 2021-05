Mercato OM : Quel avenir pour Dario Benedetto?

Arrivé de Boca Junior, Dario Benedetto n’a plus une place de titulaire à l’Olympique de Marseille. Il aurait plusieurs solutions pour la saison prochaine.

Dario Benedetto est arrivé à l’Olympique de Marseille lorsqu’André Villas-Boas a pris les rennes du club. Lors de sa première saison sous le maillot marseillais, il n’a pas démérité malgré quelques passages à vide : 11 buts en 26 rencontres disputées.

De retour sur les terrains après l’arrêt du championnat lié à la crise du COVID-19, l’international argentin n’a pas réussi à retrouver son niveau. Très décevant au début de la saison 2020/2021, il n’a pas réussi à peser en Ligue des Champions.

André Villas-Boas l’a d’ailleurs écarté de l’équipe pendant un temps mais cela n’a pas vraiment fonctionné. avec l’arrivée de Jorge Sampaoli, certains pensaient qu’il allait retrouver du temps de jeu, de l’efficacité… Mais c’est surtout le recrutement d‘Arek Milik qui a enterré les chances de l’Argentin d’être titularisé.

UNE PREMIÈRE PISTE EN ESPAGNE

Désormais, il ne se contente que d’entrer en fin de rencontre pour tenter de déstabiliser les défenses. Il a réussi à le faire face à Strasbourg lors de la dernière journée de Ligue 1 en marquant un très beau but de la tête sur une passe de Luis Henrique.

Malgré l’ouverture du score tardive de Strasbourg, nos Olympiens n’auront rien lâché en atteste l’égalisation sur une tête rageuse de @PipaBenedetto 💪🔵⚪️ Le résumé d’#OMRCSA 👉 https://t.co/7L1DG6R4HR pic.twitter.com/8vj2M1MxHg — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 3, 2021

Concernant son avenir, plusieurs médias s’accordent à dire qu’il a une touche en Espagne. En effet, le club de Elche qui est actuellement 19e du classement de Liga aimerait renforcer son attaque avec Pipa Benedetto.

Le bas du classement du championnat espagnol étant très serré, le club pourrait se sauver de la relégation et donc offrir la possibilité à l’Argentin de jouer en première division… Une offre lui aurait été transmise selon EPOR et TNT Sports.

RETOUR A BOCA POUR BENEDETTO EN CHANGE DE SEBASTIAN VILLA?

En Argentine en revanche, on évoque plutôt un retour au bercail ! En effet, El Intransigente croit savoir que Sebastian Villa, ailier droit qui évolue à Boca Junior est pisté par l’Olympique de Marseille.

Son agent était d’ailleurs à Marseille en début de semaine et a même posté des photos de la Commanderie. Le transfert du Colombien pourrait avoir un lien avec Benedetto puisque le média argentin affirme que le numéro 9 de l’OM serait dans la transaction.

JE PENSE QUE ÇA FERAIT DU BIEN A BENEDETTO

Un échange entre les deux joueurs pourrait satisfaire tout le monde et surtout Dario Benedetto qui semble nostalgique de l’Argentine. Pierre Gerbeaud, spécialiste du football d’Amérique du sud nous affirmait en début de semaine qu’il ne serait pas étonné de voir l’attaquant retrouver son ancien club.

« Il y aurait une offre de Boca Junior pour un échange avec Benedetto pour Villa. Ça me semble crédible parce que depuis Martin Palermo, il y a le fantasme du numéro 9 à Boca, un peu comme à l’OM avec le Grantatakan. Chaque mercato, ils annoncent un numéro 9 différent. On a parlé de Paulo Guerreiro, de Cavani… A chaque fois il y a un nom d’un international qui revient. Ça ne me surprendrait pas que Benedetto revienne à Boca. Je pense que ça lui ferait du bien, il a sûrement envie de rentrer à la maison » Pierre Gerbeaud – Source : Football Club de Marseille (04/05/21)