Mercato OM : Quelle attaque face à Rennes? Milik titulaire?

Ce samedi, l’Olympique de Marseille a enchaîné avec une nouvelle défaite en Ligue 1 face à l’AS Monaco. Que faire face à Rennes pour se relancer? AVB l’a évoqué en conférence de presse…

André Villas-Boas a fait jouer Arek Milik pendant près de 30 minutes ce samedi face à l’AS Monaco. L’international polonais n’a rien pu montrer vu qu’il n’a pas eu de ballons à exploiter. Il lui faudra du temps pour montrer ses qualités et être titularisé.

je pense qu’on peut mettre MILIK en condition physique pour qu’il joue plus — AVB

Le coach portugais s’est d’ailleurs exprimé à ce sujet en conférence de presse. Pour lui, il faudra tout de même patienter avant de le lancer. Il pourrait cependant jouer plus qu’une trentaine de minutes face à Rennes le week-end prochain.

« Il ne joue pas depuis le 15 novembre et un match avec la sélection. Il était écarté au Napoli. On ne veut pas trop prendre de risque à cause de ce manque de rythme. Avec une semaine de travail, on va retourner au travail tout de suite. La semaine est longue pour préparer Rennes, je pense qu’on peut le mettre en condition physique pour qu’il joue plus. L’objectif c’est ça, lui donner de plus en plus de temps de jeu jusqu’à ce qu’il soit à 100% » André Villas-Boas – Source : Conférence de presse (23/01/21)