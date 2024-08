Mercato OM : quelques millions à venir grâce à ce pourcentage ?

L’OM pourrait récupérer quelques millions sur un joueur ou le club avait garder un pourcentage à la revente. Oussama Targhalline, ancien joueur de l’OM pourrait bien quitter la Ligue 1 et rejoindre la Jupiler Pro League.

Parti de l’OM en janvier 2023, et médaillé de bronze aux JO, Oussama Targhalline est convoité en cette fin de mercato. Le milieu de 22 ans pourrait bien rebondir en Belgique, le Club Bruges est intéressé par son profil, selon Foot Mercato des premiers contacts ont eu lieu avec l’entourage du joueur. Son arrivé dépend du départ ou non de Raphael Onyedika, si transfert il y a, alors le club de Jupiler Pro League pourrait accélérer dans le dossier de l’international marocain. Ce serait une bonne nouvelle pour l’OM qui possède un gros pourcentage à la revente (50%), et donc rapporterait quelques millions très importants dans une fin de mercato mouvementé. À noter que la cote du joueur augmente avec son retour dans le groupe des Lions de l’Atlas.

50% du transfert de Oussama Targhalline

🚨EXCL: 💙🇲🇦 #Ligue1 | ❗️Oussama Targhalline est le choix numéro 1 du FC Bruges en cas de départ de Raphael Onyedika Avec @CasseJosue https://t.co/biXCxZa1ZC pic.twitter.com/g1OFw4ojav — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 29, 2024

