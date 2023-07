Mercato OM : Qui doit partir au milieu de terrain ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Invité dans l’émission Débat Foot Marseille, Massimo Stern, fervent supporter de l’Olympique de Marseille et coach du centre ville lors de la Hcup, s’est exprimé sur la situation des milieux de terrain olympiens.

Au micro de l’émission Débat Foot Marseille, notre invité, Massimo Stern a donné son avis sur les milieux de l’Olympique de Marseille, notamment ceux qu’il aimerait voir rester et partir :

« Gueye a fait 6 bons mois à Séville. Si on peut le prolonger, je le réintègrerais au groupe. Rongier, capitaine, ça bouge pas. Veretout il a mal commencé, il a bien fini mais je suis pas ultra fan. Le Turc (ndlr: Bartug Elmaz), je ne l’ai vu qu’en CFA (ndlr : National 3). Malinovskyi à part son but contre Paris, j’ai rien vu de lui. Ünder, je suis pas fan, pour moi c’est un remplaçant, je le mettrais pas titulaire. Ounahi, on l’a pris c’est pour l’intégrer, faut qu’il nous donne satisfaction faut qu’il joue. Si on l’a pris pour le mettre sur le banc, ça fait cher. »