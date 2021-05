Mercato OM : Qui est Gerson ? L’avis d’un spécialiste !

Hier le media brésilien Globo Esporte affirmait que l’OM avait transmis une première offre pour le milieu de terrain Gerson. Voici l’avis de Dominique Baillif, référence sur le foot brésilien et consultant média Le Club Des 5.

Milieu de terrain brésilien de 23 ans, Gerson serait sur les tablettes de l’Olympique de Marseille. C’est ce que nous a appris hier le site Globo Esporte. Selon ce dernier, l’OM aurait formulé une offre de 25 millions d’euros. Tandis que Flamengo espère, lui, 30 millions avec des bonus. Pour mieux comprendre le profil de Gerson, nous avons demandé l’avis aiguisé de Dominique Baillif, spécialiste du football brésilien et consultant média du Club Des 5.

au Brésil ils l’ont rapidement surnommé le « nouveau Pogba » – baillif

« Les montants évoqués sont assez importants quand on connaît les finances de l’OM. Du côté du Brésil et de Marseille cela semble bien avancer. Gerson est un vrai milieu relayeur, ce n’est pas un 6. Lorsqu’il avait débuté à Fluminense il était quasiment numéro 10. À l’époque au Brésil ils l’ont rapidement surnommé le « nouveau Pogba » parce qu’il avait cette capacité à se projeter vers l’avant, très élégant balle au pied. Surtout qu’il est assez grand (1,85m), donc il arrive à faire des différences tout en ayant un certain impact physique. Il a été transféré assez jeune à la Roma, avec un montant assez important. Donc clairement ça a été un échec car il n’était pas prêt pour s’imposer de suite dans un grand club européen. Il a eu un prêt à la Fiorentina qui s’est mieux passé, il a eu plus de temps de jeu. Tout en pêchant toujours dans la réalité » Dominique Baillif

« Il a rejoint ensuite Flamengo sous les ordres de Jorge Jesus, où il a tout remporté : Championnat du Brésil, Copa Libertadores. Il s’est vraiment relancé en retrouvant son meilleur niveau. Et depuis 2 ans c’est l’une des références au Brésil à ce poste-là. On en parle même pour la sélection nationale, sans avoir été convoqué par Tite. Il a été convoqué pour la sélection olympique. Le prix demandé par Flamengo est élevé. Il peut jouer dans un milieu à 2 avec Gueye à ses côtés, ou à 3 sur le côté gauche. Sampaoli l’a vu à l’oeuvre quand il était au Brésil. Il saura comment l’utiliser. Il pourra apporter une palette assez complète au milieu de terrain marseillais, d’un point de vue défensif et offensif. Techniquement, il est vraiment au-dessus de la moyenne. » Dominique Baillif