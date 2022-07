Mercato OM : Qui est Lazovic ? L’avis d’un spécialiste…

Malgré un retard dans les négociations et une arrivée retardée, Darko Lazovic devrait bien être la 7e recrue estivale de l’OM. Mais qui est ce latéral serbe de bientôt 32 ans ? FCMarseille a contacté Lazar van Parijs, spécialiste du football de l’ex Yougoslavie et qui écrit pour Footballski…

Lazovic, l’archétype du gendre idéal

« Le premier point c’est que des journalistes serbes me disent que c’est fait, donc 3 ou 4M€ plus Strootman avec un contrat de 3 ans. C’est intéressant parce que déjà c’est quasiment la première fois qu’il est transféré avant la fin de son contrat. C’est-à-dire que quand il a rejoint l’Etoile Rouge en 2009 il a été acheté mais il était censé quitter le club à l’été 2012, ça ne se fait pas pour une question de sous. Il était censé partir au Redbull, juste après il se fait une grosse blessure qui le met sur la touche pendant un certain temps et donc au final il ira jusqu’à la fin de son contrat avec l’Etoile Rouge en juin 2015, pour rejoindre le Genoa libre. Une fois qu’il aura terminé ses 4 ans de contrat au Genoa, il rejoint l’Hellas Vérone libre aussi. Donc c’est un joueur qui est respectueux de ses contrats, pour extrapoler c’est un joueur qui a un profil de père de famille, un joueur très simple, très humble, modeste et tous les journalistes serbes avec qui j’en ai parlé me disent c’est le joueur le plus adorable de notre équipe nationale, c’est l’archétype du gendre idéal. C’est un peu intéressant parce que ça va à contre temps sur les profils de Gigot et Mbemba, on est pas sur un guerrier. » Lazar van Parijs – Source : Football Club de Marseille (20/07/2022)

Lazovic en un seul mot je dirais que c’est un anti-Radonjic en fait

« C’est un joueur propre, propre sur lui, propre dans le jeu, simple. C’est un joueur qui a un très bon pied droit, qui va livrer de très belles passes décisives, capables de tirer des corners ou des coup-francs. Vraiment sa force c’est son pied droit, sa qualité de centre et son altruisme. C’est aussi pour ça qu’il a une carrière qui a pas forcément décollé parce qu’il n’a pas non plus chercher à se mettre en avant, il a toujours le même agent depuis qu’il a commencé, c’est pas quelqu’un qui fait des vagues donc de ce côté là c’est assez intéressant. Il est marié, il a un enfant, c’est pas un joueur que tu vas retrouver sur Instagram, sur Twitter etc.. Au niveau du jeu, alors lui il a commencé ailier droit, par la force des choses il est souvent descendu dans un système de 3-5-2 souvent où il a servi de piston à droite. L’année dernière Tudor l’a décalé à gauche mais en équipe nationale il reste à droite ça c’est sûr et certain que ce soit en piston ou en ailier. Tudor a toujours aimé avoir des yougoslaves ou des ex yougoslaves dans son groupe et s’il fallait résumer Lazovic en un seul mot je dirais que c’est un anti-Radonjic en fait ». Lazar van Parijs – Source : Football Club de Marseille (20/07/2022)