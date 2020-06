Mercato OM : Qui est le jeune espoir Aaron Kamardin qui vient de signer pro ? Présentation !

Invité dans l’émission Débat Foot Marseille hier, Azir Saïd Mohamed Cheik, journaliste spécialiste des équipes de jeunes de l’OM nous a dressé le portait du défenseur Aaron Kamardin qui vient de signer son premier contrat pro avec le club marseillais

L’Olympique de Marseille a officialisé la signature du premier contrat professionnel du jeune Aaron Kamardin issue du centre de formation. Azir Saïd Mohamed Cheik, journaliste spécialiste des équipes de jeunes de l’OM nous dresse le portrait de cet espoir prometteur :

« Il fait clairement partie des leaders de la génération 2002 » — AZIR

« Il fait clairement partie des leaders de la génération 2002 qui est plutôt une belle génération. Ils ont fini 3e derrière l’AS Monaco en U17 nationaux. C’est un défenseur central plutôt élégant très à l’aise techniquement dans la relance courte, et longue. Il est capable de porter le ballon pour fixer et créer des décalages. Donc, c’est plutôt un défenseur centrale moderne, intelligent dans son placement et son sens de l’anticipation. C’est comme ça qu’il arrive à gagner ses duels. Physiquement, il est plutôt longiligne et fin. Ce sera un de ses axes de progression pour le monde professionnel pour s’imposer dans les duels avec son gabarit face à des avant-centres robustes. Il est international français U16. Il a fait une seule apparition en N2 cette saison. C’est un de ces joueurs de la génération 2002 qui alternera je pense entre le N2 et les U17 nationaux la saison prochaine. C’est vraiment un joueur avec un potentiel intéressant. » Azir Saïd Mohamed Cheik — Source: Football Club de Marseille

Retrouvez l’intégralité de l’émission Débat Foot Marseille de ce lundi 8 Juin 2020