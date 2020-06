Mercato OM : Qui est le jeune espoir du club Cheick Souaré (qui a « survolé le championnat U18 »)… Présentation

Le milieu de terrain du centre de formation de l’OM Cheick Souaré (17 ans) devrait signer son premier contrat professionnel avec le club marseillais. Azir Saïd Mohamed Cheik journaliste spécialiste des équipes de jeunes de l’Olympique de Marseille nous a présenté son profil dans le dernier numéro de débat Foot Marseille…

Présent dans DFM ce lundi, Azir Saïd Mohamed Cheik, qui suit attentivement les équipes de jeunes de l’OM, nous a présenté le milieu de terrain de 17 ans qui pourrait signer prochainement son premier contrat professionnel avec l’Olympique de Marseille.

Souaré, le plus prometteur — Azir

» Sans parler de crack ou de pépite, je tiens à le préciser, celui qui me semble le plus prometteur dans la liste des joueurs susceptibles de signer, c’est Cheik Souaré. Il est de la génération 2002 international français U16. C’est un milieu de terrain complet profil « box to box » plutôt élégant avec une belle patte gauche qui est capable de porter le ballon et de casser des lignes balle au pied. Il est capable d’être présent à la récupération grâce à ses qualités athlétiques et en même temps d’enchainer pour être présent dans la construction et de créer le déséquilibre. Il a une belle frappe de balle également. C’est un joueur qui peut donner l’impression d’être nonchalant, mais moi je trouver que c’est plutôt de l’élégance, c’est un joueur beau à voir jouer. C’est celui qui me donne l’impression d’être le plus proche du niveau attendu à l’OM. Mais encore une fois c’est un jeune joueur donc il faudra voir et prendre du temps. Cette saison il a survolé le championnat U18 et il compte déjà trois matchs en Nationale 2, trois titularisations. Azir Said Mohamed Cheick – source : Football Club de Marseille (08/06/2020)