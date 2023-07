Mercato OM : Quid de Sánchez ?

Les dossiers Pierre-Emerick Aubameyang et Alexis Sánchez pourraient être étroitement liés. L’arrivée du Gabonais semble fortement compromettre le retour du Chilien.

Pierre-Emerick Aubameyang va devenir un joueur de l’Olympique de Marseille dans les prochaines heures. Sa signature pourrait avoir un énorme impact le dossier Alexis Sánchez, qui dure depuis le début du mercato. Les positions s’étaient pourtant récemment rapprochées entre le Chilien et Marseille mais selon L’Équipe, l’arrivée d’Aubameyang pourrait venir enterrer la piste Sánchez. Les salaires des deux anciens attaquants d’Arsenal ne seraient pas compatibles avec les finances olympiennes.

RMC Sport confirme également que la venue du Gabonais compromet fortement la prolongation d’El Niño Maravilla, même si l’espoir n’a pas totalement disparu en interne. L’OM pourrait décider de se tourner vers d’autres cibles, notamment les ailiers, ultra importants dans le système de Marcelino. Le coach espagnol semble d’ailleurs vouloir faire confiance à Vitinha et l’aligner en pointe avec Aubameyang, cette saison.

🔹La signature de Pierre-Emerick Aubameyang 🇬🇦 ne met pas un terme à la piste Alexis Sanchez 🇨🇱, mais on se veut de plus en plus pessimiste à l’OM quant à la possibilité de voir le Chilien rester. (RMC) #MercatOM #TeamOM pic.twitter.com/Fke8DKx1Ux

