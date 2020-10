Mercato OM : Quid d’un départ de Thauvin en janvier ?

Les rumeurs d’un intérêt du Milan AC et du FC Séville pour un recrutement de Florian Thauvin dès le mois de janvier s’intensifient. Selon notre consultant Jean Charles De Bono, un départ du joueur le plus décisif en milieu de saison serait une erreur…

Extrait du dernier débat Foot Marseille de ce lundi 26/10/2020. Interrogé par un de nos internautes sur le cas Thauvin dans votre rubrique en fin d’émission F.A.Q, notre consultant Jean Charles De Bono a donné son avis sur un (peu probable) départ de l’ailier droit marseillais lors du mercato de janvier.

Vendre thauvin en janvier Ça serait te mettre une balle dans le pied

« Si l’OM est performant en championnat tu vas te démunir d’un joueur qui est ton meilleur passeur, ton meilleur buteur. Ça serait te mettre une balle dans le pied. Thauvin, on parlait de 50M€, c’est tombé à 20€ et maintenant tu le lâches à combien ? 10M€. Tu achètes quoi avec 10M€ ? On a déjà misé 8M€ sur Luis Henrique. Si c’est vendre pour recruter de la qualité derrière je suis d’accord mais si c’est pour vendre à un petit montant et perdre en qualité d’efficacité offensive je ne suis pas trop d’accord. Pour lui il n’y a pas d’intérêt de partir en janvier… Si l’OM vend pour un petit chèque et que tu enlèves ton potentiel offensif. (…) tu vas jouer avec qui ? »

Jean Charles De Bono – source : FCMarseille (26/10/2020)

Pour revoir ce DFM en intégralité





