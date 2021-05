Mercato OM : Radonjic commence à inverser la tendance à Berlin !

Prêté cet hiver au Hertha Berlin, Nemanja Radonjic commence à peser dans les matchs du club de Bundesliga. Suffisant pour convaincre la direction allemande de le conserver?

L’Olympique de Marseille a envoyé deux joueurs en prêt pour qu’il gagne du temps de jeu : Nemanja Radonjic et Kevin Strootman. Pour le jeune serbe, l’aventure n’a pas super bien démarré en Bundesliga mais il commence à avoir plus de temps de jeu et surtout à être décisif !

En effet, ce mercredi lors de la rencontre qui opposait le Hertha Berlin à Schalke 04, NR7 à livrer une passe décisive à son partenaire, Ngankam.

Nouvelle passe décisive pour Nemanja Radonjic avec le Hertha Berlin ! pic.twitter.com/Tx6QbbnT2x — Glophar (@Glophar) May 12, 2021

Radonjic pourrait être un joueur sur lequel il faudra garder un oeil durant le mercato — ROMANO

Dans son podcast HereWeGoPodcast, le journaliste italien Fabrizio Romano s’est exprimé brièvement sur le dossier du Serbe appartenant toujours à l’Olympique de Marseille. « Gardez un oeil sur Nemanja Radonjic. Il pourrait être un joueur sur lequel il faudra garder un oeil durant le mercato », a-t-il déclaré.

C’est toujours une période d’évaluatioN — lONGORIA

En conférence de presse il y a quelques jours, Pablo Longoria s’est exprimé sur les dossier Strootman et Radonjic. Il observe leur progression dans les clubs où ils sont prêtés pour envisager ou non un retour à l’Olympique de Marseille la saison prochaine.

« Les joueurs en prêt ? Nous avons des idées mais ils doivent se montrer pour les 4 derniers matchs. Strootman joue bien, il a fait une passe décisive avec le Genoa. Nemanja Radonjic a joué 45min avec le Hertha Berlin. C’est toujours une période d’évaluation » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (28/04/21)