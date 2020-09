Mercato OM : Radonjic poussé vers la sortie ?

Malgré quelques entrées en jeu intéressantes la saison passée, Nemanja Radonjic peine à justifier, avec l’Olympique de Marseille, le montant de son transfert. André Villas-Boas aurait t-il déjà perdu patience avec l’international serbe ?

C’est en tout cas ce qu’explique en substance le journal L’Équipe ce matin. Le quotidien du sport écrit dans ces colonnes que l’entraîneur portugais de l’OM aurait été particulièrement déçu de la préparation de Radonjic et du peu de progrès dans le jeu constatés.

Pablo Longoria aurait activé ces réseaux ces derniers jours afin de lui trouver une porte de sortie. Même un prêt pourrait satisfaire le club.

Radonjic, il faut qu’il soit plus collectif — JCDB

« Sur cette saison, je vais dire bon joueur pour l’encourager. Il a été décisif dans des matchs, il a marqué quand il fallait. Il est bien meilleur en rentrant que titulaire. C’est ce qui me dérange donc j’aimerais qu’il soit bien meilleur titulaire. On a besoin de voir toutes ses qualités, ses capacités. Surtout qu’il les a. Je sens qu’il a tout pour réussir à l’Olympique de Marseille mais il faut qu’il soit plus collectif. Il a mangé quelques ballons mais je l’encourage. Il est jeune, il doit prouver. Il faut qu’il s’exprime. Sa troisième saison, ça doit être la bonne »

Jean-Charles De Bono – source : FCMarseille

