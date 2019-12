Mercato OM : Radonjic veut s’inscrire dans la durée à Marseille !

Nemanja Radonjic donne enfin satisfaction à l’Olympique de Marseille ! Une histoire partie pour durer ?

Dans tous les cas lorsque nos confrères de La Provence l’ont interrogé sur la saison prochaine, le Serbe a été extrêmement clair dans sa réponse. Lors de cette interview, il a également évoqué son récent regain de forme.

Je reste ici à l’OM, je ne vais nulle part ! – Radonjic

« L’an prochain en Coupe d’Europe ? Je reste ici à l’OM, je ne vais nulle part ! (…) J’ai peut-être eu besoin de plus de temps pour m’habituer au championnat de France. C’est vrai que je n’ai pas beaucoup joué l’an dernier, je suis souvent resté sur le banc. Voilà pourquoi j’espère continuer à jouer comme je le fais maintenant. Ça n’arrive pas souvent d’être sur le banc et de marquer à chaque fois qu’on rentre en jeu. Après Brest, j’ai eu le déclic, j’ai gagné en confiance et je sais maintenant que je peux continuer à le faire, continuer à aider mon équipe en étant remplaçant. Mais j’espère aussi que je vais pouvoir jouer dès le début du match. »

Nemanja Radonjic – Source : La Provence