Mercato OM : Rami prévient les supporters, du très lourd débarque à Marseille !

Après l’arrivée d’Issa Kaboré à l’OM, son ancien partenaire à l’Estac Adil Rami a commenté sur son compte Snapchat l’arrivée du jeune international Burkinabé. Pour le champion du Monde de 36 ans, l’OM réalise une très belle opération.

Habitué à commenter l’actualité du ballon rond sur les réseaux sociaux, Adil Rami a une nouvelle fois dégainé son téléphone pour donner son vis sur la signature du jeune Issa Kaboré à l’OM. Anciens partenaires à Troyes, Rami estime que le jeune Burkinabé fait le bon choix en rejoignant Marseille. Pour le champion du Monde 2018, l’OM possède aujourd’hui deux pistons droits de très haut niveaux avec Jonathan Claus et Issa Kaboré.

Issa Kaboré à l’OM, c’est incroyable ! le coté droit de Marseille est surpuissant

« Issa Kaboré à l’OM, c’est incroyable ! le coté droit de Marseille est surpuissant. Pendant 90 minutes, il peut faire très mal, c’est une vrai machine, un soldat comme vous les aimez les supporters marseillais. Tu peux lui mettre des coups, il se relève toujours, c’est un battant. Il a pas peur d’aller au duel et en plus de ça il va très vite. J’ai essayé de lui apprendre quelques choses sur les placements défensifs. Il a encore une belle marge de progression. Les changements entre Clauss et Issa sur le coté droit à Marseille, ça peut faire très mal. Il a pas peur de recevoir des critique, il est très fort mentalement pour son âge. Marseille a vraiment fait un super coup avec lui. C’est juste quand j’entend qu’il sera doublure que ça me fait grincer des dents. Ils ont deux pistons droits de très haut niveau. » Adil Rami – Source : Snapchat (17/08/2022)

Adil Rami nous en dit plus sur Issa Kabore, ça fait grave plaisir !!! #TeamOM https://t.co/YpsMgv2qaD pic.twitter.com/SNrfh6nYXL — African Blood \ ⁶₆⁷🌍 (@Grindin93) August 17, 2022

Kaboré ne vient pas pour être la doublure de Jonathan Clauss

interrogé par La Provence, Hubert Velud le sélectionneur du Burkina Faso a prévenu Jonathan Clauss que son joueur n’est pas venu pour être une simple doublure !

« Mentalement c’est un guerrier, il n’a peur de rien. Au premier rassemblement en sélection, il avait une blessure à la cheville et j’ai pu l’utiliser sans problème, il était prêt à donner son corps et son sang pour le Pays. Vous pouvez aller à la guerre avec lui, c’est ce qu’il faut à Marseille. Vu son âge, il va encore progresser, non seulement au contact de Clauss, mais grâce au contexte général de l’OM. Par là, j’entends la structure du club, le staff technique, ça va lui faire passer un palier. (…) Je pense que Kaboré va surprendre : il ne sera pas loin de Clauss, même si j’aime aussi énormément ce joueur. Mais Issa est beaucoup plus jeune, il a une grosse marge de progression » Hubert Velud – Source : La Provence (16/08/2022)