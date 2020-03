Mercato OM : Réel interêt ou rien pour l’instant concernant ce jeune ailier dribbleur ?

Cela fait plusieurs mois que des rumeurs existent autour d’un intérêt de l’OM pour le jeune ailier nigérian Chidera Ejuke. Cependant, son agent a expliqué qu’il n’y avait rien avec l’OM, pour l’instant…

L’ailier gauche de 22 ans du SC Heerenveen réalise une grosse saison avec 9 buts marqués et 4 passes décisives offertes en 25 matchs d’Eredivisie cette saison. Des performance qui attise les intérêts et selon le site owngoalnigeria.com, l’OM et l’Ajax Amsterdam seraient des candidats à son recrutement. Pour autant, son agent, Atta Aneke a confié au même média, qu’il n’y avait rien avec le club olympien pour le moment. A suivre…

pour l’instant il n’y a rien avec l’OM — Aneke

« Ejuke a été bon cette saison et comme souvent des renseignements ont été pris à son sujet, mais pour l’instant il n’y a rien avec l’OM. Ejuke est très content à Heerenveen et espère terminer la saison le plus haut possible lorsque la compétition reprendra après suspension lié au Coronavirus… » Atta Aneke – source : owngoalnigeria.com