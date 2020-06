Mercato OM : Renseignements pris pour le 2e meilleur buteur de Ligue 2

L’Olympique de Marseille va disposer de très peu de moyens financiers pour son mercato cet été. Ce jeudi le journal l’Equipe nous apprend que l’OM se serait renseigné sur le deuxième meilleur buteur de Ligue 2.

En grande difficulté sur le plan financier, l’Olympique de Marseille va de voir se renforcer qualitativement et quantitativement pour mener de front le championnat et la ligue des champions. Le défi est immense pour les dirigeants olympiens qui attendent également de connaitre la sanction du Fair Play financier. Selon les informations du journal l’Equipe, l’OM aurait pris des renseignements sur le deuxième meilleur buteur de Ligue 2, Adrian Grbic (23 ans). L’attaquant autrichien a inscrit 17 buts cette saison avec Clermont. Il est l’une des révélations de L2, et logiquement courtisé par plusieurs clubs de Ligue 1 dont Lens et Brest. Le club breton aurait même déjà fait une offre de 5 M€ d’euros plus 1 M€ en bonus. Selon le quotidien sportif, Marseille n’aurait pris que de simples renseignements sur les conditions d’un transfert sans aller plus loin à ce jour.

l’OM fait partie des clubs qui font rêver, mais… — Grbic

Interrogé hier par le média Sports-Auvergne, Adrian Grbic expliquait pourquoi ce serait une erreur pour lui de signer directement à l’OM :

« Le plus important sera d’abord d’aller dans un club – de L1 en France ou à l’étranger – où je pourrai jouer pour pouvoir franchir une nouvelle étape. (…) Forcément, cela fait plaisir car l’OM fait partie des clubs qui font rêver. Pas sûr cependant que ce soit tout de suite une bonne destination pour moi. Ce serait intéressant sur le plan financier et d’un point de vue médiatique, mais sportivement ce serait une erreur. Le bon choix sera d’aller dans un club où je pourrai jouer le plus possible pour progresser encore. Car j’ai l’ambition de disputer l’Euro 2020 reporté à l’année prochaine. » Adrian Grbic – source : Sports-Auvergne