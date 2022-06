Mercato OM : Réponse ce mardi pour la DNCG? Feu vert attendu?

Le 31 mai dernier, l’OM s’était vu notifier un sursis et devait fournir des éléments complémentaires. Le 9 juin, le club a demandé un délai… Le verdict devrait tomber ce mardi !

Après deux consultations de la DNCG, l’Olympique de Marseille devrait obtenir un verdict ce mardi comme l’explique le journal La Provence. En mai dernier déjà, l’OM avait été entendu et la DNCG était« dans l’attente d’éléments complémentaires demandés au club ».

Ce mardi, le club saura s’il obtient un feu vert ou non pour son recrutement. La saison dernière, c’est la masse salariale qui a été encadré par le gendarme financier du football français. Au club, on est plutôt confiant concernant ce rendez-vous. La Provence rappelle que cela était déjà le cas la saison dernière.

Lors d’un entretien accordé à L’Équipe en février dernier, le président de la DNCG Jean-Marc Mickeler avait livré un bilan de mi-saison. Même si ce dernier voulait se montrer rassurant concernant de possible dépôt de bilan, les pertes restent énormes. Selon le quotidien sportif, plusieurs clubs étaient suivis de près : Bordeaux, Angers, l’ASSE et l’OM.

On se pose des questions sur la saison prochaine — Jean-Marc Mickeler

« Par rapport aux budgets présentés par les clubs, il resterait 378 millions d’euros sur le seul mois de juin. Les clubs n’y parviendront pas, mais ils ne vont pas faire zéro non plus. On va probablement atterrir, en fin de saison, dans la fourchette basse des estimations que nous avions faites en début de saison, autour de 600 millions d’euros de pertes nettes pour la L1 et la L2. Il faut remettre 500 millions d’euros dans le système, dont un tiers sous forme d’apport de fonds propres apportés par les actionnaires. Il y a donc forcément un risque. Nous suivons naturellement quelques clubs de façon plus rapprochée. Pour ces clubs, on se pose des questions sur la saison prochaine. Il y aura de vrais enjeux lors de nos discussions avec les actionnaires. » Jean-Marc Mickeler – Source: L’Equipe (04/02/2022)