MERCATO OM : Retour de SANCHEZ? AUBAMEYANG sur le DEPART? CLAUSS au MEXIQUE? NKETIAH, Soulé et GREENWOOD…

Voici le replay du dernier Apéro Mercato ! Au menu une multitude d’infos et rumeurs OM ! Sanchez, Aubameyang, Nketiah, Soulé…

Grosse info côté arrivée

Retour d’Alexis Sanchez ? L’Equipe confirme les informations italiennes, l’OM discute avec l’attaquant libre et en vacances aux USA. (35 ans / 34 m / 4b / 5pd TCC)

Grosse info côté départ

Les Tigres ont entamé les négociations avec l’OM pour nous recruter Jonathan Clauss (31 ans /2025) ! André-Pierre Gignac a été au démarrage des négociations ! (𝗚𝗢𝗟 𝗗𝗘 𝗢𝗥𝗢)

En Vrac

Direction l’Arabie Saoudite pour Aubameyang. L’attaquant de 35 ans a des offres en AS !

Selon FootMercato L’OM s’est renseigné pour Eddie Nketiah. (25 ans / 6 buts et 3 passes décisives).

Le média la Provincia annonce un accord avec Las Palmas (8 + 2M€) pour Álvaro Valles (26 ans, 1m91). Vs Bétis, contrat 2024.

Selon El Desmarque, Konrad de la Fuente (22 ans / 2025) est visé par le Sporting Gijon (secunda B)

Selon la Gazzeta, plan B de Greenwood, l’OM est intéressée par l’ailier droit argentin Matías Soulé (21 ans / Juve / 2026 /25 M€).

L’OM recherche toujours un accord avec l’Inter pour Valentín Carboni (19 ans). Et le club est visiblement confiant selon Di Marzio.

Mercato concurrents

Suite aux départs de Fabian Rieder (prêt à Stuttgart), et Enzo Le Fée ( 23 M€ à l’AS Rome), le Stade Rennais a jeté son dévolu sur le milieu danois du FK Bodo/Glimt Albert Gronbaek. 23 ans / 15M€. L’Equipe