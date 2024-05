Mercato OM: Retour en PL pour Guendouzi ? Jackpot pour la Lazio ?

Arrivé à la Lazio de Rome en provenance de l’Olympique de Marseille cet été pour 13 millions d’euros + 5 de bonus, Mattéo Guendouzi pourrait finalement déjà quitté le club italien dès ce mercato estival. Le milieu de terrain pourrait faire son retour en Premier League et la Lazio encaisser une plus-value au passage…

En effet, selon le journaliste Nicolò Schira, « Un club de Premier League a offert 25M€ à la Lazio pour signer Mattéo Guendouzi . Le milieu de terrain français n’entretient pas de bonnes relations avec l’entraîneur Tudor et réfléchit à son avenir. » L’ancien milieu de terrain d’Arsenal pourrait donc repartir en Premier League et l’OM regretter le montant de son transfert…

A lire : Mercato OM : Gros défi pour Pablo Longoria avec les talents de la formation !

Guendouzi de retour en Angleterre ? 25M€ pour la Lazio ?

A #PremierLeague’s club have offered €25M to #Lazio to sign Mateo #Guendouzi. The french midfielder is not in a good relationship with coach #Tudor and is reflecting on his future. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 26, 2024



Prêté cet été à la Lazio de Rome avec option d’achat de 13 millions d’euros plus 5 millions de bonus, Matteo Guendouzi était devenu un titulaire indiscutable dans l’équipe de Maurizio Sarri. Mais l’arrivée d’Igor Tudor, son ancien entraîneur à l‘OM, avec lequel les relations ont toujours été tendues, pourrait compromettre son avenir au sein du club romain.

A LIRE AUSSI:Concurrents OM : La presse mondiale démolit le PSG et Mbappé !

30 millions d’euros pour Guendouzi ?

Selon Il Messaggero, le prix fixé pour le départ de l’international français (8 sélections) serait de 30 millions d’euros (bonus compris), soit 12 millions de plus que le tarif conclu avec la direction marseillaise pour son rachat définitif.

A LIRE AUSSI:Atalanta – OM : Di Meco est plein d’espoir et il a des arguments forts !

« Retourner à l’OM ? C’est quelque chose qui pourra se passer dans le futur »

« J’étais venu pour un projet de jeu, et lors de ma troisième saison ça avait commencé à changer » 🗣 Mattéo Guendouzi revient sur les raisons de son départ de l’Olympique de Marseille ⚪️🔵 pic.twitter.com/Oc2mDHZbQW — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 11, 2024

« Je n’ai pas de regrets. J’étais venu pour un projet de jeu, avec le club. C’était très attractif pour moi. Cela allait me faire grandir en tant que joueur et en tant qu’homme, a confié Guendouzi dans un entretien accordé à Canal +. Sur ma deuxième saison et le début de ma troisième saison, cela a changé. Quand il y a un changement de coach, le style de jeu est également modifié. Cela convient à certains et non à d’autres. J’en veux à personne. Je suis très heureux de ce que j’ai fait à Marseille. J’aurai voulu ramener un trophée. C’est quelque chose qui me tenait à cœur et malheureusement on a pas réussi à le faire. Je retiens que du positif à l’OM », a-t-il ajouté avant d’entrevoir la possibilité d’un retour au club: « Retourner à l’OM un jour ? Aujourd’hui je suis très heureux à la Lazio, mais tout le monde connaît l’attache que j’ai pour ce club et ses supporters, pour la ville… Donc forcément, c’est quelque chose qui pourra se passer dans le futur. »

Mattéo Guendouzi : « Retourner à l’OM un jour ? Aujourd’hui je suis très heureux à la Lazio, mais tout le monde connait l’attache que j’ai pour ce club et ses supporters, pour la ville… Donc forcément, c’est quelque chose qui pourra se passer dans le futur. » (Canal +) #TeamOM pic.twitter.com/nrpKm7hns8 — Infos OM (@InfosOM_) February 11, 2024

A LIRE AUSSI:Atalanta vs OM, compo, prono, espoir ? Pas de Vente OM ? Quel coach ? Saison réussie si…