Mercato OM : Retournement de situation dans le dossier Belahyane ?

L’OM est fortement intéressé par Reda Belahyane, milieu de terrain marocain de l’Hellas Vérone, avec un prix demandé de 12 millions d’euros, mais plusieurs clubs italiens, dont l’AC Milan, l’Inter et la Lazio, sont également sur les rangs. Selon le journaliste Hakim Zhouri, Belahyane et ses agents sont actuellement à Milan pour rencontrer les dirigeants de l’AC Milan, ce qui complique encore la piste pour l’OM.

Alors que le mercato hivernal bat son plein, l’Olympique de Marseille semble avoir jeté son dévolu sur un milieu de terrain marocain évoluant en Serie A : Reda Belahyane, actuellement à l’Hellas Vérone. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, l’OM serait très intéressé par le joueur de 23 ans, et les discussions semblent déjà avancées, avec un prix demandé par le club italien qui se situe aux alentours de 12 millions d’euros. Toutefois, cette transaction pourrait s’avérer compliquée, car d’autres clubs italiens se trouvent également sur les rangs, notamment de prestigieuses formations comme l’AC Milan, l’Inter Milan, et la Lazio. Ces derniers sont également en quête de renfort au milieu de terrain, ce qui pourrait entraîner une véritable bataille pour s’attacher les services de l’international marocain.

Belahyane vers le Milan ?

Reda Belhayane et ses agents sont à Milan pour rencontrer les dirigeants de l’AC Milan… affaire à suivre pic.twitter.com/4vZZv9F2kc — Hakim (@Z_hakos) January 8, 2025

D’après le journaliste Hakim Zhouri, spécialisé dans l’actualité des joueurs marocains et correspondant pour le média Les Lions de l’Atlas, Reda Belahyane et ses agents se trouvent actuellement à Milan pour rencontrer les dirigeants de l’AC Milan. Cela laisse entendre que l’OM n’est pas seul sur ce dossier et que les négociations pourraient prendre un tournant crucial dans les prochains jours.

Pour l’OM, l’arrivée de Belahyane représenterait un renfort intéressant pour le milieu de terrain, mais cela pourrait aussi coïncidé avec un départ à ce poste (Koné ?). L’OM devra probablement se battre contre des géants de Serie A pour convaincre le joueur de rejoindre la Ligue 1, mais l’issue de ce dossier pourrait se dessiner rapidement avec ces nouveaux développements.