Mercato OM : Retournement de situation dans le dossier Kluivert ?

Avec l’arrivée d’Igor Tudor pour remplacer Jorge Sampaoli sur le banc de l’OM, le mercato estival a changé d’orientation. Plusieurs piste comme Bazoer ou Kluivert ne semblaient plus dans le viseur de Longoria. Cependant, la presse italienne insiste pour le milieu offensif de l’AS Roma…

Alors que le menant de 14M€ semblait avoir refroidi les dirigeants marseillais et que le quotidien régional la Provence expliquait que la piste Justin Kluivert értait abandonné suite au départ de Jorge Sampaoli, on y croit toujours en Italie. En effet, selon Il Romanista, l’OM serait toujours actif dans le dossier de Justin Kluivert. Igor Tudor aurait validé son profil et donné son feu vert, Pablo Longoria aurait faire une offre de 10M€. Même si les deux clubs ont une bonne relation, l’AS Roma espère un chèque de 14,5M€ soit le montant de l’option d’achat que possédé Nice en fin de saison. A suivre…

Ils vont aller sur des prêts, sur des opportunités, sur des joueurs libres – Le Mée

« Je dirais qu’il vaut mieux prendre des espagnols et des italiens que des anglais pour diriger un club de foot. Donc les gens le perçoivent bien parce que c’est des gens qui connaissent le ballon. À la sortie, tu vois le résultats, forcément tout n’est pas parfait, y a des joueurs qui fonctionnent y a des joueurs qui fonctionnent pas. Tu peux faire la liste des joueurs qui ont été payé cher pour rien, des Lirola etc…ou la liste des joueurs qui ont bien fonctionné. La finalité c’est d’arriver à un résultat, le club il est en Champions League ça fait longtemps qu’il fallait y retourner. Le président après trois bilan à moins 80 millions, il fallait qu’il retourne en Champions League pour pouvoir un petit peu payé ce qu’il avait engagé comme argent. C’est pour ça que je pense qu’ils ne feront pas de folies. J’ai parlé avec Pablo il y a une dizaine de jours, ils ne feront pas de folies sur les prix de montant de transfert. Ils vont aller sur des prêts, sur des opportunités, sur des joueurs libres. Ils vont être sur un marché hyper agressif et aujourd’hui tu as des coups à faire, vu le marché, tu arrives à trouver des joueurs et faire des bonnes affaires. Après quand tu n’as pas l’argent, tu n’as pas le choix et donc ils sont obligés de travailler de cette manière là. Ribalta connaît la moitié de l’Europe et Longoria l’autre moitié donc ce n’est pas un aujourd’hui un vrai problème de connexion ou de réseaux. Le truc c’est d’arriver en premier sur les dossiers et d’arriver à convaincre les joueurs de venir. » Yvan Le Mée source : RMC (16/06/2022)