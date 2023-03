Mercato OM : Retournement de situation dans le dossier Milik ?

Finalement l’avenir de Milik pourrait ne pas s’écrire à la Juventus. Alors que les Turinois semblaient prêts à lever l’option du Polonais, les bonnes performances d’Alvaro Morata font hésiter les dirigeants de la Juve sur l’attaquant qui doit rester une saison de plus.

Morata pourrait menacer Milik. Alors que la Juventus négocie depuis quelques semaines pour conserver Arkadiusz Milik, la donne aurait changé. Selon Tuttosport la Juve préférerait se concentrer sur Alvaro Morata, prêté par l’Atlético de Madrid que sur Milik. La raison serait le probable départ de Dusan Vlahovic courtisé par de grands clubs européens, notamment le Real Madrid. Si la Juve ne conserve pas le polonais, il retournera à Marseille. L’OM devra donc lui trouver un nouveau point de chute.

Milik a rejoint l’OM au mercato d’hiver 2021, en prêt avec option d’achat du Naples. Sa première saison avec l’OM se passe très bien. Il enchaine les buts, lors de six premiers mois, sous Villas-Boas et Sampaoli et l’OM pense avoir trouvé son grand numéro 9. Mais sa première saison complète est plus délicate, il se blesse régulièrement et perd la confiance de Sampaoli. Son temps de jeu et son efficacité diminuent fortement. L’arrivée de Tudor, sur le banc à l’été 2022, ne change rien pour Milik et il quitte le club cet été là. En 55 matchs, toutes compétitions confondues, le polonais a inscrit 30 buts. Milik rejoint la Juventus en prêt avec option d’achat de 7 millions plus 2 en bonus. A Turin, malgré quelques blessures, l’attaquant retrouve des couleurs. Il a joué, à date, 23 matchs pour 8 buts.

Milik est une arrivée importante

« C’est la chose la plus importante. Je suis vraiment heureux pour Milik. C’est une arrivée importante. C’est un joueur avec des statistiques impressionnantes, qui peut faire progresser nos attaquants. À mon avis, compte tenu de son style de jeu, il peut aussi jouer avec Vlahovic. » Massimiliano Allegri – Source l’Equipe (26/08/2022)