Mercato OM : Retournement de situation possible pour Villas-Boas ?

Il avait lié son avenir à celui d’Andoni Zubizarreta. André Villas-Boas a finalement changé d’avis, il l’explique ce vendredi dans l’Equipe. Le coach portugais n’exclut pas totalement l’idée de prolonger avec l’OM…

Dans un entretien accordé à l’Equipe, André Villas-Boas est très clair. Il revient sur choix de rester et donc de revenir sur sa parole publique. Le coach ne ferme pas la porte à une possible prolongation de son contrat…

très dur de revenir sur ma parole… Tu perds un peu la face — Villas-Boas

Le départ de Zubizarreta ? Ces moments ont été très difficiles pour moi, c’est très dur de revenir sur ma parole alors que je m’étais exposé publiquement. Tu perds un peu la face. Les joueurs, et seulement les joueurs, ont été la clé pour me faire changer d’avis. C’est d’ailleurs la première chose que j’ai voulu faire le jour de la reprise, leur rendre hommage. (…) Prolonger avec l’OM ? C’était trop tôt. On venait d’avoir une grosse confrontation, et je ne pensais pas que c’était le moment. Plus tard ? Je ne sais pas, les choses sont bien comme ça, on travaille bien, on va regarder comment la saison va se dérouler. Tout le monde connaît mes intentions, je n’ai pas besoin de les répéter tout le temps. J’ai entraîné onze ans, je veux faire plus ou moins quinze ans, il me reste quatre ans. Cela ne dépend pas de moi. J’ai reçu une offre que j’ai refusée.On va voir… J’ai toujours voulu faire une Coupe du monde. J’ai de l’attirance pour le Japon, c’est un poste qui me plairait, j’étais proche de leur sélection, à une époque. On verra. » André Villas-Boas – source : L’Equipe