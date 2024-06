Mercato OM : retournement de situation pour Gigot ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Samuel Gigot fait l’objet de discussions et de négociations de la part de clubs anglais et turcs ! Alors que son départ de l’OM cet été semblait se préciser, France Info affirme qu’il n’y a pas d’accord avec Trabzonspor !

Selon le journaliste de France Info, Julien Froment le défenseur se sent bien à l’OM et ne compte pas pour le moment quitter Marseille. « Aucun accord entre Samuel Gigot et Trabzonspor. Le défenseur se sent bien à l’OM, encore deux ans de contrat. Pour l’heure, il ne songe pas à quitter le club. »

Aucun accord entre Samuel Gigot et Trabzonspor, qui veut rester ?

❌ Aucun accord entre Samuel Gigot et Trabzonspor. Le défenseur se sent bien à l’OM, encore deux ans de contrat. Pour l’heure, il ne songe pas à quitter le club. #TeamOM @franceinfo pic.twitter.com/k5C1uqJOB1 — Julien Froment (@JulienFroment) June 20, 2024



En effet, selon le média Krampon Sports, Samuel Gigot aurait trouvé un accord avec Trabzonspor. Reste à savoir combien va demander l’OM pour libérer son défenseur central cet été ? Le joueur ne semblait pas vraiment compatible avec le jeu de De Zerbi.

Gigot OK avec Trabzonspor

🔥🔥🔥 🔴🔵 Trabzonspor, Marsilya oyuncusu Samuel Gigot ile anlaştı! — Krampon Sports (@KramponSport) June 19, 2024





La Provence nous donne de nouvelles informations sur l’avenir de Samuel Gigot en ce début de semaine ! Le défenseur central se serait fait une raison sur son départ et accepterait donc son sort. Ses récentes performances, bien que moins bonnes que sous Igor Tudor, lui ont permis d’attirer la convoitise de quelques clubs.

D’après le quotidien régional, des clubs anglais et turcs auraient déjà entamé les discussions avec l’Olympique de Marseille pour un départ dès cet été. Des sommes au dessus de 10 millions d’euros auraient même été évoquées ! Pas sûr que Roberto De Zerbi apprécie le profil de l’ancien joueur du Spartak.

🔹Les clubs anglais et turcs discutent activement avec l’OM pour Samuel Gigot 🇫🇷, les candidats devront se rapprocher d’une somme à 2 chiffres.

Aucune prolongation n’est envisagée. Le joueur s’est fait une raison de son départ. (@laprovence) #MercatOM #TeamOM pic.twitter.com/m8wZkrI712 — Infos OM (@InfosOM_) June 17, 2024

« Gigot je ne le garde pas, mais à contre à cœur ! »

Samuel Gigot le défenseur central de 30 ans a disputé 21 matchs sur 34 possibles en Ligue 1 cette saison il a inscrit 3 buts, en Ligue Europa c’est 8 matchs joués sur 14 possibles, un joueur assez souvent blessé faut-il le garder à Marseille « j’adore la personne mais j’ai plus de mal avec les performances, là je suis un peu dans ce cas le Gigot j’adore la mentalité, j’adore c’est un mec du cru quand il marque un but il va s’accrocher au virage sud. Enfin, il est tout ce que j’aime dans le foot que moi j’ai connu quand j’étais ado, c’est un mec des années 90 Gigot. Je pense que ce serait un super défenseur des années 90 parce qu’on ne leur demandait pas de faire des sorties de balle, mais malheureusement si tu veux vraiment prendre un nouveau souffle, il faut faire des sacrifices des mecs que t’aimes bien. Alors voilà soit tu le prends remplaçant, il peut faire grandir des mecs un peu comme Meïté dans la mentalité. Après pour lui c’est intéressant de jouer aussi parce que lui aussi s’est révélé sur le tard il a peut-être envie de jouer tout simplement, donc je ne garde pas mais vraiment contrecœur ça fait de la peine », explique Jérémy par rapport à Gigot.