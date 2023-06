Mercato OM : Retournement de situation pour Grosso ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Présent depuis quelques jours dans la short-list de noms d’entraineurs susceptibles de s’asseoir sur la banc de l’OM la saison prochaine, Fabio Grosso serait convoité de plus en plus de clubs italiens, mais la piste Marseille ne serait pas morte !

A Marseille le feuilleton de la recherche du nouveau coach n’en finit plus. Marcelo Gallardo commence à se faire attendre et Fabio Grosso a lui de plus en plus de pistes. Si la presse italienne annonçait ce matin que Grosso n’était plus dans la course pour rejoindre l’OM, on est plus surs de rien et selon FootMercato il serait actuellement tourné vers Marseille.

Exclu FM : du nouveau dans le dossier Fabio Grosso ! 🇮🇹 ° Séparation actée avec Frosinone

° Offre de prolongation proposée

° Réponse jugée tardive par la direction

° OM toujours intéressé

° Quatre clubs de Serie B aussi sur le coup – @footmercatohttps://t.co/aqX0hjhIFP — Valentin Feuillette (@VFeuillette75) June 15, 2023

Les offres se multiplient

Le champion du monde 2006, qui a remporté la Serie B cette saison avec Frosinone, a décidé de ne pas renouveler son contrat finissant après plusieurs jours de discussions. La direction du club a jugé que Grosso prenait trop de temps à se décider et qu’il valait mieux s’arrêter là. Si le journaliste italien Nicolò Schira faisait état d’intérêts de Parme et de la Sampdoria pour le technicien de 45 ans, la Spezia et Pise voudraient maintenant entrer dans la danse pour s’attacher ses services. Les quatre clubs joueront en Serie B la saison prochaine. Si l’OM devait contre toute attente se rabattre sur Grosso, il aurait surement une longueur d’avance sur des clubs de deuxième division italienne.