Mercato OM : Retournement de situation pour Kondogbia ?

Pourtant annoncé sur le départ, Geoffrey Kondogbia a su inverser la tendance. Chanceux d’un effectif bien amoindri au milieu de terrain, le joueur de 31 ans a pu gratter des minutes et gagner la confiance de Roberto De Zerbi.

Poussé vers la sortie comme un indésirable par la direction de l’OM, Geoffrey Kondogbia a su retourner la situation par son comportement exemplaire dans le vestiaire et son abnégation. Roberto De Zerbi l’avait pourtant appelé début juillet pour lui expliquer qu’il ne comptait plus sur lui, mais le milieu de terrain n’a pas renoncé et a souhaité batailler pour gagner sa place. Profitant d’un effectif fortement amoindri au milieu de terrain avec le retour incertain de Valentin Rongier, et les potentiels départs de Jordan Veretout et Azzedine Ounahi, Kondogbia a su saisir sa chance. L’ancien monégasque et a ainsi débuté les matchs de préparation, séduisant peu à peu Roberto De Zerbi. L’Italien l’apprécie et cite même sa résilience auprès du vestiaire. Alors qu’il a besoin de deux milieux puissants devant la défense, le coach semble vouloir le conserver. L’international centrafricain pourrait encore être associé à Hojbjerg ce samedi pour le dernier match de préparation face à Augsbourg. Des clubs de Premier League, de Turquie et d’Arabie Saoudite sont venus aux nouvelles pour « Kondo ».

L’état major olympien espère toutefois toujours l’exfiltrer pour faire l’économie d’un très gros salaire de l’effectif. Avec un contrat expirant en juin 2026, impossible de s’avancer sur l’avenir du milieu de 31 ans.

Mauvaise nouvelle pour Koné !

Les hommes de De Zerbi disputeront ce samedi leur dernier match de préparation face à Augsbourg. Pour cette dernière répétition le coach italien sera privé de l’une de ses recrues majeures. En effet, comme l’indique le journaliste de Maritima, Karim Attab, Ismael Koné ne participera pas à cette rencontre. En effet l’international Canadien a été touché à la cheville cette semaine lors d’un entraînement. Il sera donc préservé pour ne prendre aucun risque.

Pas d’Ismael Koné lors du match de demain de l’OM face à Augsbourg. Le milieu de terrain canadien a été touché cette semaine à la cheville lors d’un entraînement. @OM_Officiel #TeamOM — Karim Attab (@karimattab1) August 9, 2024

