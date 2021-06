L’Olympique de Marseille souhaite recruter un gardien de but numéro 1 bis, pour la saison prochaine. Et il semblerait, que les choses accélèrent pour un portier de l’AS Roma.

Le poste de gardien est l’un des gros chantiers de Jorge Sampaoli pour le mercato estival. Avec un Mandanda vieillissant et surtout l’absence d’un concurrent direct, l’Olympique de Marseille est dans l’obligation de recruter à ce poste. L’international français participe à l’Euro, il devrait donc rejoindre le groupe plus tard, il pourrait ne pas commencer la saison comme titulaire Pour remplacer la légende vivante du club, Longoria aurait songé à Pau Lopez, portier de l’AS Roma.

D’après Sky Sport, les négociations seraient bien avancées, un accord pourrait même être trouvé dès la semaine prochaine, sur la base d’un prêt avec option d’achat fixée à 15 millions d’euros. Attention, la concurrence serait néanmoins féroce, avec un intérêt du FC Barcelone ou encore de Valence selon Mundo Deportivo.

D’après les informations de Nicolo Schiara, un accord entre les deux clubs serait proche d’être trouvé. Le portier serait OK pour rejoindre l’OM, une réunion décisive aura lieu ce mercredi pour conclure l’affaire.

#PauLopez is almost done to #OlympiqueMarseille on loan with option to buy for €15M. The spanish goalkeeper is set to accept #OM’s bid. Scheduled on Wednesday the decisive meeting to close the deal. #transfers #TeamOM

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 28, 2021