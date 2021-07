Mercato OM : Revirement de situation majeur pour le départ de Benedetto !

Alors que l’OM et São Paulo semblaient avoir trouvé un accord l’attaquant argentin Dario Benedetto, le media brésilien Globo Esporte nous apprend l’inverse ce soir…

Dario Benedetto est au club depuis deux saisons. Arrivé pour la somme de 14 millions d’euros, le buteur argentin a réalisé un premier exercice très convaincant. Toutefois le second a été bien plus délicat. Raison pour laquelle Benedetto était pressenti pour quitter l’Olympique de Marseille dès cet été, et prendre la direction du club de Sao Paulo sous la forme d’un prêt. Mais selon la presse sud-américaine, un nouveau retournement dans le dossier semblerait avoir compromis ce départ.

São Paulo abandonne la piste Dario Benedetto d’après @geglobo Le club pauliste n’a pas su trouver d’accord avec l’attaquant argentin de l’OM — baillif dominique (@BaillifD) July 30, 2021

São Paulo encerra negociações e desiste de Benedetto https://t.co/nQfLy8EGDy — ge (@geglobo) July 30, 2021

SÃO PAULO recale la piste BENEDETTO

En effet selon les informations du media brésilien Globo Esporte, Sao Paulo aurait mis fin aux négociations avec Dario Benedetto. Le journal avance que le club sud-américain aurait échoué à trouver un accord avec le buteur argentin de l’Olympique de Marseille. Alors même que l’OM devait assurer la prise en charge une partie du salaire de Benedetto.