Mercato OM : Ribalta très cash concernant les joueurs de retour de prêt !

En marge de la conférence de presse de présentation du nouvel entraineur de l’OM, Marcelino, Javier Ribalta a été interrogé sur l’avenir des joueurs de retour de prêt. Sa réponse a le mérite d’être cash.

Plusieurs joueurs rentrent à Marseille après un prêt d’une saison ou de 6 mois. C’est le cas de Touré (AJA), Lirola, Amavi et Gueye (Liga) mais aussi Konrad (Olympiacos). Quel peut être leur avenir à l’OM ? Javier Ribalta a été cash, il estime que seuls Isaac Touré et Pape Gueye devrait rester dans le groupe. « Touré rejoindra le groupe. Les autres joueurs (Lirola, Amavi, Konrad) ne resteront pas avec nous, on doit trouver une solution. Le seul qui pourrait avoir une chance, c’est Pape Gueye parce qu’il a bien joué à Séville. «

