Mercato OM : Ricardo Carvalho successeur de Villas-Boas ? Il répond !

Interrogé par la Provence, l’actuel adjoint d’André Villas-Boas, Ricardo Carvalho a été clair concernant son avenir à l’OM…

Si le président Eyraud a confié sur RMC qu’il voulait garder André Villas-Boas au delà de son contrat (2021), l’intéressé lui botte en touche : « Ce n’est pas le moment. On a des très bons joueurs qui sont en fin de contrat et la priorité c’est de trouver une solution pour eux, pas pour moi. Moi, j’attends, je veux regarder ce qu’il va se passer. Vous savez que j’ai toujours des projets dans ma carrière. J’ai jusqu’à 2024 parce que j’ai d’autres choses dans ma tête, mais on verra. Je remercie en tout cas le président pour son intérêt. » Si le coach portugais s’en va au terme de la saison 2020/2021, qui peut lui succéder ? ça ne sera pas son adjoint Ricardo Carvalho, car l’ancien défenseur n’estime pas avoir le niveau (pour le moment) pour devenir entraîneur numéro un.

Quand je vois André entraîner, je me dis que je n’ai pas le niveau — Carvalho

« Si André avait pris la décision de partir, je l’aurais suivi. Mais je suis aussi content d’être resté ! Mon fils joue ici (défenseur dans l’équipe U16, NDLR), ma famille vit avec moi. Il peut toujours y avoir un problème avec un directeur sportif, un président, les supporters. On en discutait entre nous dans le staff, on sentait qu’on allait rester. Quand je vois André entraîner, je me dis que je n’ai pas le niveau, il faut tout contrôler. Honnêtement, je ne veux pas devenir entraîneur numéro un. Je veux bien faire mon rôle d’adjoint, déjà. »

Ricardo Carvalho – Source : La Provence (16/10/2020)