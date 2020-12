Riolo charge violemment les dirigeants :  » Vous prenez les supporters de l’OM pour des cons ! »

En championnat, l’OM est toujours très bien positionné en haut du classement avec Lyon, Lille, Monaco et le PSG. Le journaliste de RMC Sport, Daniel Riolo a pourtant violemment chargé les dirigeants de l’Olympique de Marseille pour leur gestion du mercato avec ce nouvel aveu d’échec concernant le jeune Luis Henrique. André Villas-Boas a en effet expliqué qu’il n’avait finalement peut-être pas le profil pour jouer au poste d’avant-centre.

En conférence de presse hier, André Villas-Boas a expliqué que le jeune Luis Henrique (18 ans) n’avait finalement pas le profil pour évoluer au poste d’attaquant de pointe. Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo a poussé un énorme coup de gueule à l’encontre de la direction de l’Olympique de Marseille.

mais stop c’est quoi cette bande de guignols — Riolo

« J’ai cru c’était une blague car l’OM a pas mal enquillé les news de genre qui prêtaient à la moquerie. Dieux sait que les supporters en ont vraiment ras le cul de cette gestion qui conduit à ce qu’on se moque d’eux. Et je les comprends vraiment. On a changé de directeur sportif, et on vient nous annoncer qu’on a pris un neuf qui n’en est pas un…Mais tout le monde savait que c’était pas un neuf…Et pourtant ils ont commencé à nous dire : »oui, mais peut être qu’il jouera avant-centre… » Donc vous êtes une bande de blaireaux et vous prenez les supporters de l’OM pour des cons. Je le disais la dernière fois que je sentais une forme de résignation et de rejet chez les supporters, mais je les comprends ils doivent en avoir marre d’entendre des mecs se foutre de leur gueule parce que les dirigeants disent : « ah mais on s’est peut être trompé. Mais tu t’es trompé sur Mitroglou, sur Strootman… mais stop c’est quoi cette bande de guignols qui nous dirigent. On se fout de notre gueule à cause de vous. » Je les comprends supporters. » Daniel Riolo– Source RMC Sport