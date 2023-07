Mercato OM : Riolo dézingue la rumeur Aubameyang (et propose un autre énorme coup) !

La rumeur qui enflamme les supporters de l’Olympique de Marseille depuis hier, c’est celle de l’arrivée possible de Pierre-Emerick Aubameyang sur le Vieux Port. Elle enthousiasme beaucoup moins Daniel Riolo…

Le chroniqueur s’est exprimé hier dans l’After sur cette rumeur.

« Plus personne ne veut d’Aubameyang car il est super dur a gérer. On se souvient d’Arteta avec lui… Ce n’est pas la qualité qui est un problème lorsqu’il a envie d’être bon, c’est le comportement du joueur. Je suis très étonné. Je ne comprends pas le choix de l’OM. (…) En plus il arrive à l’OM, il arrive en patron « moi, j’ai joué partout… » Après tu le prends pour un one shot, pas pour de la valorisation. C’est très étonnant. » Daniel Riolo – Source : After RMC

Riolo propose plutôt un all-in sur Mané !

Il s’étonne également que personne n’aille sur un autre joueur de classe mondiale : Sadio Mané.

« Le cas Sadio Mané me scotche. Le Bayern en veut plus. À part si on me dit « ce gars-là, on lui a enlevé les pieds, on lui a mis des pieds bots à la place », pourquoi on ne se bat pas pour avoir ce joueur ? Aubameyang quand il est à Arsenal, on sait comment ça se termine pour ceux qui ont vu la série Amazon. Il est méga-galère, c’est un mec qui peut être toxique dans un groupe. Après si sur un an, il décide de tirer l’équipe derrière lui. Tu ne construis pas avec Aubameyang. C’est un pari. Mais dans ce cas-là, qu’ils prennent Sadio Mané en plus iol est supporter de l’OM. Sadio Mané, je vais voir Micheline à la compta et je lui dis « tu me vends tout ce que tu peux me vendre pour pouvoir me payer son salaire ! » Et là, on passe dans autre chose ! » Daniel Riolo – Source : After RMC