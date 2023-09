Mercato OM: Riolo pas tendre avec cette recrue phare !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Invaincu après 4 journées et 8 points au compteur, l’OM n’est guère convaincant dans le jeu. Recruté libre durant ce mercato estival après avoir au préalable rompu son contrat avec Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang ne répond pas à toutes les attentes. Malgré un doublé lors du match retour face au Panathinaïkos (2-1, 3-5 tab) en troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions, l’attaquant gabonais de 34 ans n’a pas encore inscrit le moindre but en Ligue 1 après 4 journées. Au micro de l’After Foot, Daniel Riolo s’est exprimé sur le début de saison réalisé par l’ancien Barcelonais qu’il n’estime pas au niveau.

Pierre-Emerick Aubameyang, pour l’instant, ce n’est rien !

« Pierre-Emerick Aubameyang, pour l’instant, ce n’est rien. Les individualités sont en dessous », a lancé le consultant sur l’antenne de RMC Sport.

Le journaliste s’était déjà montré sceptique concernant l’arrivée de l’ex-Gunner: « Faire signer Aubameyang deux ans me paraît compliqué, mais tout est une question de négociations. Si pour un an ce n’est pas possible, est-ce que tu tentes deux ans ? Après son expérience au Barça, les gens ont plutôt gardé un bon souvenir de lui là-bas. Arsenal c’était très bien, mais ça s’est mal fini. C’est un joueur caractériel avec des bons et des mauvais moments », avait affirmé Riolo le 18 juillet.