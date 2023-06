Mercato OM : Riolo pointe du doigt ce triste point commun entre Tudor, Bielsa et Sampaoli !

Durant une discussion sur l’Olympique de Marseille et notamment le choix du nouveau coach, Daniel Riolo a donné son avis, dans l‘After Foot, sur le traitement réservé à l’OM par les médias français, qu’ils jugent durs avec le club olympien.

L’éditorialiste phare de RMC a pointé du doigt le traitement dur que reçoit l’OM dans les médias français et les attentes élevées placées dans un club qui gagne pourtant peu de trophées depuis plusieurs années. A titre de comparaison, il prend l’exemple de l’OL, autre passé glorieux du football français, qui connait des années très difficiles mais qui serait selon lui jugé moins durement.

Riolo veut souligner les bonnes performances de l’OM lors des dernières saisons: « Sur les 10 dernières années c’est 4 podiums en comptant cette année. Cela n’est pas la normalité du contexte marseillais, mais on l’oublie un peu. Il y a eu en 2010 le quart de finale de Ligue des champions et l’OM a disparu des compétitions européennes, puis il y a eu cette saison en 2018. Dans l’esprit des gens l’OM c’est le gros club, mais en réalité depuis 20 ans c’est pas du tout ça. C’est resté car il y a un nom, des titres, un palmarès, mais si tu regardes sur les 20 dernières années il n’y a pas grand-chose. »

Tudor, Bielsa et Sampaoli ont un point commun, ils se sont fait massacrer par les médias français

Sur le sujet du renouvellement des coachs marseillais, il poursuit : « L’OM vient faire deuxième et troisième et c’est le grand malade ! Sur les 10 dernières années, trois coachs sont restés un an. Les trois ont un point commun, ils se sont fait massacrer par les médias français. Tudor n’a pas été massacré mais beaucoup critiqué. Galtier au PSG a beaucoup moins été critiqué dans les médias ! »

Avant de conclure : « Blanc qui a dit qu’il allait reconstruire en se servant de la coupe du monde ne finit que septième, on parle de Lyon ! Deuxième budget de Ligue 1 ! L’OM on se met à son chevet, on a l’impression que c’est le grand malade, on lui prend le pouls, à côté il y a Lyon, autre grand club français, tout le monde s’en fout ! »