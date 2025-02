Mercato OM : Riolo s’interroge sur cette recrue…

L’OM a bouclé son mercato par les arrivées de Gouiri, Dedic et Bennacer. Sur RMC Daniel Riolo a donné son avis sur l’arrivée de l’attaquant formé à Lyon.

Le journaliste sportif Daniel Riolo a récemment partagé ses impressions sur la nouvelle recrue de l’OM, Amine Gouiri, arrivé cet hiver en provenance de Rennes. Sur les ondes de RMC, il a souligné les qualités du joueur et les attentes élevées qui pèsent sur ses épaules. Selon lui, « Amine Gouiri, il rentre avec la qualité qu’il a et il a la dalle ». Cependant, avec l’importante somme d’argent investie dans son transfert, les exigences sont claires : « on va lui demander d’apporter ça toutes les semaines ».

Si Gouiri se décidait à faire plus de 5 bons matchs dans l’année…

Face à Lyon, Gouiri a montré de belles promesses avec ses premières minutes convaincantes. Mais pour le journaliste, il reste à voir comment l’OM va exploiter au mieux son potentiel. Luis Henrique, qui a déjà montré de belles performances, semble intouchable, et il est difficile d’imaginer Gouiri le supplanter. Riolo se demande alors si le joueur pourra enfin dépasser ses performances habituelles, « Gouiri en neuf ? Luis Henrique tu ne peux plus le sortir, c’est un joueur qui apporte énormément à Marseille. Gouiri, s’il se décidait à faire plus de 5 bons matchs dans l’année, ce qui serait au passage plus que son total habituel, c’est plus dans la position de Rabiot qu’il serait à l’aise. En soutien d’un attaquant. Donc il va falloir lui trouver un positionnement, à moins que dans un premier temps, il ne l’utilise que comme joker. Mais ils ont besoin de dynamiter les choses devant ».

Riolo s’interroge sur la régularité et le poste de Gouiri

Pour Riolo, la position idéale pour Gouiri pourrait être celle de soutien d’un attaquant, à l’instar de Rabiot, plutôt qu’en 9 traditionnel. Toutefois, il est aussi possible que Gouiri soit utilisé comme un joker offensif pour dynamiser le jeu de l’OM. L’essentiel étant qu’il contribue à dynamiter l’attaque marseillaise.